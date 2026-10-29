Paro nacional y marcha docente en reclamo de justicia por el femicidio de Nancy Godoy

FOTO: Paro y marcha en reclamo de justicia por el femicidio de la docente Nancy Godoy.

Docentes marchan este jueves por el centro de la ciudad de Buenos Aires en el marco del paro nacional convocado por CTERA en repudio al femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes. La protesta reclama el esclarecimiento del crimen y mejores condiciones de seguridad para quienes trabajan en escuelas rurales.

La movilización se desarrolla entre Plaza de Mayo y el Obelisco, mientras parte de los manifestantes se dirige hacia la Casa de Corrientes, en Maipú al 200. La medida registra un alto acatamiento y a la marcha se suman distintos sectores sociales.

"Hoy nos encontramos todos acá sin distinción de banderas, ni banderas políticas, ni banderas sectoriales, porque en realidad es la pérdida de una compañera que dejaba todo por atender a sus alumnos", dijo a Cadena 3 Virginia, una de las docentes que participa de la protesta.

La manifestante sostuvo que Godoy debía viajar entre tres y cuatro horas a caballo para llegar a la escuela donde enseñaba. También cuestionó las condiciones del establecimiento y la falta de protección para las trabajadoras de la educación. "Estamos cansadas de que nos maten", expresó.

Al describir la tarea en esos establecimientos, remarcó que el vínculo con la comunidad excede la enseñanza en el aula. "Una maestra rural pasa a ser más que una maestra", afirmó, y explicó que también acompaña y contiene a las familias.

"Dejamos nuestras propias familias para quedarnos en la escuela rural y atender a esos niños para que tengan los mismos derechos que tienen todos los niños en la República Argentina", señaló.

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FOTO: Paro y marcha en la ciudad de Córdoba en reclamo de justicia por el femicidio de la docente Nancy Godoy. (Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)

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• La adhesión en Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adhiere a la jornada nacional de duelo y al paro sin asistencia a los lugares de trabajo. El impacto en el dictado de clases depende de la participación de los trabajadores de cada establecimiento.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, recomendó a las familias comunicarse con las instituciones por los canales habituales para conocer el alcance de la medida. Además, aseguró que se garantiza la atención del PAICOR.

Tanto UEPC como CTERA exigieron que se esclarezca el crimen. El sindicato cordobés reclamó al Gobierno de Corrientes y al Poder Judicial una investigación rápida, transparente y con perspectiva de género. La entidad nacional también denunció la precariedad, el aislamiento y la desprotección que, según advirtió, atraviesan los docentes rurales.

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FOTO: Paro y marcha en la ciudad de Córdoba en reclamo de justicia por el femicidio de la docente Nancy Godoy. (Gonzalo Carrasquera/Cadena 3)

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• El crimen que motivó la protesta

Godoy permanecía desaparecida desde principios de octubre. Su cuerpo fue encontrado durante un operativo de búsqueda en un campo del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, en una zona de difícil acceso y sin señal telefónica.

La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades. Su muerte provocó conmoción en la comunidad educativa y dio lugar a la jornada de duelo y a las movilizaciones que se desarrollan este jueves.

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Informe de Mauricio Conti y Gonzalo Carrasquera.