Miguel Ángel Pichetto: "Si Milei continúa cuatro años, la Argentina desaparece"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la política económica de Javier Milei, advirtió sobre las consecuencias de una eventual continuidad del Presidente y llamó a la unidad del peronismo para las elecciones de 2027. "Si hay unidad, se gana en primera vuelta", sostuvo.

Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, el referente de Encuentro Federal centró sus críticas en la situación del sector productivo. "Hay una destrucción masiva de la industria argentina. Si continúa cuatro años más Milei, la Argentina desaparece", afirmó.

En materia electoral, Pichetto reconoció el liderazgo de Cristina Kirchner dentro del espacio opositor. "Cristina es la que más mide y el verdadero liderazgo del peronismo", aseguró, al referirse al respaldo que, según su evaluación, conserva la expresidenta.

El legislador también cuestionó a quienes la atacan desde el propio justicialismo y defendió la necesidad de un acuerdo para enfrentar al oficialismo. "Yo trabajo por la unidad; si hay unidad, se gana en primera vuelta", insistió.

En contraste con su reconocimiento a Cristina Kirchner, fue crítico con Alberto Fernández: "Alberto no podía ser ni concejal en CABA", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La trayectoria de Pichetto incluye su paso como diputado durante el menemismo, cuando fue vicepresidente del bloque justicialista en la Cámara baja, y su posterior conducción de la bancada peronista del Senado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tras distanciarse del kirchnerismo, en 2019 fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

En la entrevista, también comparó las decisiones económicas de Milei con las del presidente estadounidense Donald Trump. "La política económica de Trump ha sido una política proteccionista que ojalá la hubiera seguido Milei", señaló.

Además, cuestionó la relación entre el alineamiento político del Gobierno con Washington y sus vínculos comerciales con Beijing. "Acá la pregunta sería por qué si amamos tanto a Trump hacemos negocios con China", planteó.

Pichetto se refirió, además, al funcionamiento de las instituciones y sostuvo que existe un desequilibrio entre los poderes del Estado. "Hay una supremacía hoy del Poder Judicial por encima del Congreso y te diría que prácticamente es el superpoder en Argentina", manifestó.

En el plano internacional, cuestionó la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. "Un político no se escapa, se la banca y se queda”, afirmó. Y agregó: “Si no tenés nada que esconder, no te vas de noche, no abandonás el terreno de la lucha".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-