Confluencia 2027 confirmó su grilla con María Becerra, Paulo Londra, Divididos y el Chaqueño

FOTO: Se presentó la grilla de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 anunció una programación que reunirá a María Becerra, Paulo Londra, Divididos, Ciro y Los Persas, Soledad y el Chaqueño Palavecino, entre otros artistas. El encuentro se desarrollará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

La principal novedad será la división de la grilla en cuatro jornadas temáticas: cumbia y cuarteto, pop y música urbana, rock y folclore. La producción estará a cargo de la empresa de José Palazzo, creador del Cosquín Rock.

El anuncio se realizó este miércoles en el Alto Comahue Shopping, con la participación de artistas y autoridades municipales y provinciales.

• La programación, día por día

- Jueves 18 de febrero — Cumbia y cuarteto: Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos y Q’ Lokura.

- Viernes 19 de febrero — Pop y música urbana: Usted Señálemelo, Silvestre y la Naranja, Paulo Londra y María Becerra.

- Sábado 20 de febrero — Rock: Las Pastillas del Abuelo, El Plan de la Mariposa, Divididos y Ciro y Los Persas.

- Domingo 21 de febrero — Folclore: Ernesto Guevara, La Valenti, Ahyre, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino.

La jornada del viernes tendrá los debuts de Usted Señálemelo, Silvestre y la Naranja y Paulo Londra en el festival. Becerra regresará después de su presentación de 2025, cuando grabó durante el show imágenes para el videoclip de "Tatú".

El Plan de la Mariposa también tendrá su primera actuación en la fiesta, luego de haber suspendido su participación en 2022, según recordó la organización.

• Entradas y cambios en el campo preferencial

Las entradas para el campo preferencial estarán disponibles desde el viernes 6 de noviembre a través de edenentradas.com.

Para ese sector, la producción anunció una pulsera con un sistema de pago sin efectivo, que permitirá agilizar el ingreso y cargar saldo para realizar compras en los puestos gastronómicos. Según se informó, las operaciones podrán concretarse sin depender de la conectividad del teléfono.

"Hicimos un esfuerzo muy grande para tener cuatro días bien marcados", sostuvo Palazzo durante la presentación. También anticipó propuestas para que las familias puedan asistir desde temprano. "La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de mucha variedad de música y que haya para todos los gustos", agregó.

La secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó el impacto del encuentro sobre la hotelería, el turismo y el comercio. Según indicó, unas 15.000 personas trabajan de manera directa o indirecta durante los días del festival.

El gobernador Rolando Figueroa resaltó el interés que genera la celebración en distintas localidades de la provincia. "Es una fiesta que nos enorgullece a todos los neuquinos", expresó.