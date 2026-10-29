En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Estudiantes comunicó que acompañó a River en la reunión pero no votó

El club Pincharrata dio a conocer que estuvo presente en la reunión con los dirigentes de AFA pero no estaba habilitado a decidir.

29/10/2026 | 16:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estudiantes se manifestó en un comunicado

FOTO: Estudiantes se manifestó en un comunicado

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Estudiantes de La Plata ratificó su acompañamiento a la postura de River Plate en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada este mediodía, aunque no participó de la votación. La situación se da luego de las suspensiones de Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella por el escándalo ocurrido en Santiago del Estero, durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

En un comunicado, el club informó que estuvo representado en el encuentro por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no está habilitado para participar de las votaciones. Verón y Caiella son los representantes de la institución autorizados para intervenir en el Comité de la Liga, pero se encuentran suspendidos tras aquel episodio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino”, expresó la institución en el comunicado.

De esta manera, el Pincha manifestó su respaldo a la postura de River, aunque no pudo traducir ese acompañamiento en un voto durante la reunión.

Lectura rápida

¿Qué decidió Estudiantes de La Plata? Ratificó su acompañamiento a la postura de River Plate en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Quién representó a Estudiantes en la reunión? El dirigente Juan Martín Cerolini representó al club, pero no podía votar.

¿Cuándo se llevó a cabo la reunión? La reunión se realizó este mediodía.

¿Dónde ocurrió el escándalo que llevó a las suspensiones? El escándalo ocurrió en Santiago del Estero durante la Supercopa Internacional.

¿Por qué no votó Estudiantes? No votó porque sus representantes, Verón y Caiella, están suspendidos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf