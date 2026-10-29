Matemática en crisis: el 76% de los estudiantes argentinos no alcanza el nivel mínimo esperado

FOTO: El bajo rendimiento en matemática revela falencias en la preparación de los docentes

El bajo rendimiento en matemática vuelve a encender las alarmas sobre la calidad educativa en Argentina. Según los resultados de las pruebas PISA, el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de conocimientos en esta materia.

Frente a este escenario, Argentinos por la Educación analizó posibles causas del problema y puso el foco en la formación de los docentes de nivel primario.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es que, en promedio, apenas el 8,8% de las horas de los profesorados de primaria está destinado específicamente a matemática. El estudio examinó los planes de formación docente de las 24 jurisdicciones del país y encontró diferencias significativas entre ellas.

La situación plantea interrogantes sobre la preparación de quienes deben enseñar los contenidos básicos y sobre las herramientas con las que cuentan para lograr que los alumnos desarrollen habilidades fundamentales, como resolver ecuaciones sencillas y aplicar una regla de tres simple.

Tomás Besada, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación, en diálogo con Cadena 3 explicó que el análisis buscó establecer una primera aproximación a la formación matemática de los futuros maestros a partir de la carga horaria de sus carreras.

“De un promedio de 100 horas de formación que tiene un docente de primaria, casi nueve van para matemática”, señaló durante una entrevista radial.

El informe también detectó diferencias entre las provincias. Mientras que en Mendoza la proporción de horas dedicadas a matemática llega al 13%, en Santiago del Estero representa el 5%.

Para los especialistas, fortalecer los conocimientos disciplinares de los docentes es una de las condiciones necesarias para mejorar los aprendizajes. La formación pedagógica y las estrategias didácticas también son relevantes, pero el debate apunta a la necesidad de garantizar una base sólida de conocimientos matemáticos.

Desde Argentinos por la Educación advierten que el bajo desempeño de los estudiantes no responde a un único factor. La formación de los maestros es una de las dimensiones analizadas, pero existen otras condiciones que también pueden afectar el aprendizaje.

Entre ellas aparece el ausentismo escolar. La falta de continuidad en la asistencia reduce el tiempo efectivo de enseñanza y dificulta que los alumnos incorporen conocimientos que requieren práctica y progresión.

Besada también mencionó las interrupciones durante la jornada escolar y la necesidad de revisar los métodos de enseñanza utilizados en las aulas. En matemática, la comprensión de conceptos y la resolución de problemas requieren oportunidades sostenidas de ejercitación y acompañamiento.

Otro punto de discusión es el uso de celulares y pantallas. Su posible efecto distractivo dentro y fuera del aula genera interrogantes sobre cómo se relacionan los hábitos digitales con la atención y el desempeño académico.

A esto se suma el acompañamiento familiar, considerado un componente importante para sostener las rutinas de estudio, reforzar los contenidos y acompañar las dificultades que aparecen durante el proceso educativo.

El debate también alcanza a las metodologías que se utilizan en los primeros años de la escuela primaria. La incorporación de materiales concretos para enseñar conceptos matemáticos forma parte de algunas propuestas didácticas que buscan facilitar la comprensión de operaciones y relaciones numéricas.

Sin embargo, la discusión no se limita a elegir un método u otro. También implica revisar cómo se articulan los contenidos, la preparación de los docentes y las herramientas pedagógicas para que los estudiantes puedan avanzar desde las primeras nociones hasta la resolución de problemas más complejos.

En ese sentido, la formación docente aparece como una pieza central, aunque no suficiente por sí sola. Mejorar los resultados exige atender tanto a lo que sucede dentro del aula como a las condiciones que permiten sostener la enseñanza a lo largo del ciclo lectivo.

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Los resultados de matemática en las pruebas PISA constituyen una señal de alerta sobre las dificultades que enfrenta el sistema educativo argentino. Que una proporción tan elevada de estudiantes no alcance el nivel básico esperado obliga a revisar las estrategias de enseñanza y las condiciones en las que se aprende.

El diagnóstico de Argentinos por la Educación propone ampliar la discusión sobre los profesorados, fortalecer la preparación específica de los maestros y considerar factores como la asistencia escolar, las distracciones digitales y el compromiso de las familias.

El desafío es encontrar respuestas que permitan transformar ese diagnóstico en mejoras concretas. Porque garantizar que los chicos aprendan matemática no depende únicamente de enseñar más contenidos, sino también de contar con docentes preparados, tiempo efectivo de clase y acompañamiento sostenido durante toda la trayectoria escolar.

Informe de Alejandro Bustos