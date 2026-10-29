Estudiantes de La Plata se ausentó en la votación del nuevo formato del fútbol argentino

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, acompañó el voto negativo de River.

Buenos Aires, 29 octubre (NA) – Estudiantes de La Plata emitió un comunicado en el que aclara que no participó de la votación que aprobó por mayoría la modificación del formato de la Primera División del fútbol argentino este jueves.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el club estuvo representado en la reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por el secretario de seguridad, Juan Martín Cerolini, quien no posee autorización para votar en este tipo de decisiones.

Además, la institución tuvo que designar a este abogado debido a las suspensiones que afectan a su presidente, Juan Sebastián Verón, y otros dirigentes, quienes fueron sancionados por insultar al árbitro Darío Herrera durante la Supercopa Internacional.

La Primera División del fútbol argentino había mantenido su formato sin cambios durante más de un año. La última modificación se había implementado con la inclusión de alargues en los playoffs, previo al inicio del Torneo Clausura 2025. Ahora, se aprobó una nueva estructura de competición.

En la votación, el único voto en contra fue el de River Plate, donde los dirigentes del Comité Ejecutivo decidieron regresar a un torneo de "todos contra todos", dividido en Apertura y Clausura, uno por semestre.

En este contexto, desde la dirigencia de Estudiantes informaron que no pudieron participar de la votación, ya que el abogado Juan Martín Cerolini, presente en la reunión, carece de la autorización necesaria para emitir su voto en decisiones deportivas.

Así, sin haber tenido voz en una decisión crucial a pesar de su relevancia en el fútbol argentino, y siendo finalista de la Copa Libertadores, el club reafirmó a través de sus redes sociales su "acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate", con el objetivo de "mejorar el fútbol argentino".

Por su parte, además de oponerse a la reforma, la dirigencia encabezada por el presidente Stefano Di Carlo había sugerido implementar 10 descensos para reducir la cantidad de equipos en Primera a 20 en un solo año, propuesta que no fue aceptada.