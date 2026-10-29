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La Corte Suprema ratifica la condena a perpetua por el femicidio de Eli Toledo en San Fernando

La Corte Suprema desestimó la apelación de Jorge Raúl Álvarez, quien había sido condenado por el femicidio de Elizabeth Alejandra Toledo, ocurrido en San Fernando en 2018.

29/10/2026 | 15:07Redacción Cadena 3

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La Corte Suprema ratifica la condena a perpetua por el femicidio de Eli Toledo en San Fernando

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Buenos Aires, 29 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la condena a prisión perpetua impuesta a Jorge Raúl Álvarez por el femicidio y violación de Elizabeth Alejandra Toledo, un crimen que tuvo lugar en 2018 en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

El tribunal máximo desestimó la apelación presentada por la defensa del condenado, lo que confirma la sentencia anterior en este caso.

Álvarez había afirmado que llegó a la vivienda y halló el cuerpo sin vida de la víctima. Sin embargo, las pruebas de ADN lo identificaron como uno de los agresores sexuales, y un testigo corroboró que lo vio entrar y salir del lugar en el momento del crimen.

Toledo, conocida como "Eli", tenía un retraso madurativo y se encontraba en una situación de vulnerabilidad. El 30 de diciembre de 2018, fue hallada desnuda, boca arriba sobre un colchón en el suelo, rodeada de desorden y con lesiones visibles en su rostro.

De acuerdo a la investigación, la joven fue asesinada por estrangulamiento manual tras sufrir una golpiza y abusos sexuales. En la escena del crimen, los investigadores encontraron un loro que repetía "¡ay, por favor, soltarme, ay no!", una frase que se presume pudo haber sido la última súplica de la víctima.

Inicialmente, se sospechó de tres hombres que vivían con Toledo, pero uno de ellos fue descartado debido a que existían pruebas que demostraban que no estuvo presente esa noche.

La joven también presentaba marcas de mordeduras, y los peritajes mostraron una coincidencia parcial con Miguel Rolón, otro residente de la vivienda. Sin embargo, el Tribunal Oral Criminal 6 de San Isidro no consideró esta evidencia como concluyente y absolvió a Rolón por el beneficio de la duda.

El Tribunal de Casación Penal respaldó esta decisión y la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los recursos de apelación, antes de que la defensa intentara llevar el caso al máximo tribunal nacional.

Lectura rápida

¿Qué condena fue ratificada?
Se ratificó la condena a prisión perpetua de Jorge Raúl Álvarez por el femicidio de Eli Toledo.

¿Quién es la víctima?
La víctima es Elizabeth Alejandra Toledo, conocida como Eli, que tenía un retraso madurativo.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El femicidio ocurrió el 30 de diciembre de 2018 en San Fernando, Buenos Aires.

¿Qué pruebas se presentaron?
Se presentaron pruebas de ADN que identificaron a Álvarez como uno de los atacantes y un testigo lo vio en el lugar.

¿Qué determinó la Corte Suprema?
La Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa y confirmó la condena a prisión perpetua.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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