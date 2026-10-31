"Reventar las puertas": el audio que expone cómo se habría organizado la toma de la Villa Suramerica

Un audio atribuido a una de las mujeres involucradas en el intento de usurpación de las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe expone detalles de cómo se habría organizado la convocatoria para ingresar a los inmuebles. En la grabación, la mujer da indicaciones sobre quiénes debían participar, qué elementos llevar y cómo permanecer en el lugar una vez concretada la ocupación.

“Tenemos que ir dos mujeres y con hijos. Tienen que llevarse una frazadita, un palo para trabajar la puerta, porque algunas están cerradas”, se escucha decir en el mensaje. La mujer también advierte que algunos accesos debían ser forzados: “Las puertas que haya que reventar, igual sí o sí. Llévense un palo, no escoba”.

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En otro tramo, explica que la intención era pasar la noche en las viviendas junto a los chicos. Para eso, plantea que debían esperar a que se retirara la Policía y recién entonces organizar el ingreso de colchones. “Nos tenemos que quedar a pasar la noche ahí con los chicos”, afirma.

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El episodio ocurrió el viernes por la noche y derivó en un operativo policial que terminó con ocho personas demoradas. La convocatoria apuntaba a ingresar a las unidades habitacionales del complejo, aunque los detalles sobre la participación de cada una de las personas involucradas y las circunstancias del procedimiento deberán establecerse en la investigación.

Tras lo sucedido, el Gobierno de Santa Fe puso el foco en determinar si hubo instigación de agrupaciones políticas detrás del intento de ocupación. Esa hipótesis forma parte de las líneas que busca esclarecer la administración provincial.

La grabación, cuyo contenido comenzó a circular después del episodio, aporta indicios sobre la planificación de la convocatoria y las instrucciones que habrían recibido quienes pretendían ingresar a las viviendas. Su contenido deberá ser analizado en el marco de la investigación para establecer responsabilidades.