Ganá con tu Club los lleva a Londres a la final de rugby y a Brasil para alentar a Colapinto
El sorteo también otorgó importantes premios a diferentes clubes de toda la provincia.
31/10/2026 | 11:58Redacción Cadena 3
FOTO: Ganá con tu Club los lleva a Londres a la final de rugby y a Brasil para alentar a Colapinto.
Con la presencia de autoridades de la Agencia Córdoba Joven, Mariano Reutemann en representación de la Agencia Córdoba Deportes, y del presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, se llevó a cabo el sorteo final del Programa Ganá con tu Club, donde se entregaron importantes premios que incluyen viajes a Londres para presenciar un partido de rugby internacional y a San Pablo para disfrutar de la Fórmula 1 y alentar al piloto argentino Franco Colapinto.
El primer premio, que consiste en un viaje para dos personas a Londres, Inglaterra, para asistir a la final del Rugby Nations Championship, uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional de este deporte, fue para el Club Unión Cultural Deportiva y Recreativa Carlos Guido Spano de Marull.
En tanto, el segundo premio, que consiste en un viaje para dos personas al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, Brasil, más U$S 1.000 para los ganadores, fue para la gente del Club Biblioteca y Mutual San Martín de la ciudad de Marcos Juárez.
El sorteo también otorgó importantes premios a diferentes clubes de toda la provincia, reafirmando que el Programa Ganá con tu Club es, sin dudas, el plan más federal de la Argentina, que incluye a todas las instituciones de Córdoba.
• Del tercero al quinto premio: una motocicleta Motomel Strato Euro 150 cc para cada ganador.
• Del sexto al octavo premio: una bicicleta mountain bike con casco para cada ganador.
• Del noveno al decimoctavo premio: una orden de compra de $250.000 en un local deportivo para cada ganador.
De esta manera, Ganá con tu Club, una iniciativa que vincula el deporte con la posibilidad de acceder a importantes premios, cerró una nueva edición con 18 premios que incluyen experiencias deportivas internacionales, motocicletas, bicicletas y órdenes de compra y, por sobre todo, cumplió una vez más con la misión de ayudar a los clubes participantes, que se llevaron el 60% de todo lo recaudado por el programa.
Lectura rápida
¿Qué se llevó a cabo? El sorteo final del Programa Ganá con tu Club.
¿Quiénes estuvieron presentes? Autoridades de la Agencia Córdoba Joven, Mariano Reutemann, David Urreta y representantes de clubes.
¿Cuándo se realizó el sorteo? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se entregaron los premios? En Córdoba, Argentina.
¿Cómo se distribuyeron los premios? Se otorgaron viajes, motocicletas, bicicletas y órdenes de compra a clubes de la provincia.
¿Por qué es importante el programa? Porque ayuda a los clubes participantes, que reciben el 60% de lo recaudado.