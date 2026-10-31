FOTO: Ganá con tu Club los lleva a Londres a la final de rugby y a Brasil para alentar a Colapinto.

Con la presencia de autoridades de la Agencia Córdoba Joven, Mariano Reutemann en representación de la Agencia Córdoba Deportes, y del presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, se llevó a cabo el sorteo final del Programa Ganá con tu Club, donde se entregaron importantes premios que incluyen viajes a Londres para presenciar un partido de rugby internacional y a San Pablo para disfrutar de la Fórmula 1 y alentar al piloto argentino Franco Colapinto.

El primer premio, que consiste en un viaje para dos personas a Londres, Inglaterra, para asistir a la final del Rugby Nations Championship, uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional de este deporte, fue para el Club Unión Cultural Deportiva y Recreativa Carlos Guido Spano de Marull.

En tanto, el segundo premio, que consiste en un viaje para dos personas al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, Brasil, más U$S 1.000 para los ganadores, fue para la gente del Club Biblioteca y Mutual San Martín de la ciudad de Marcos Juárez.

El sorteo también otorgó importantes premios a diferentes clubes de toda la provincia, reafirmando que el Programa Ganá con tu Club es, sin dudas, el plan más federal de la Argentina, que incluye a todas las instituciones de Córdoba.

• Del tercero al quinto premio: una motocicleta Motomel Strato Euro 150 cc para cada ganador.

• Del sexto al octavo premio: una bicicleta mountain bike con casco para cada ganador.

• Del noveno al decimoctavo premio: una orden de compra de $250.000 en un local deportivo para cada ganador.

De esta manera, Ganá con tu Club, una iniciativa que vincula el deporte con la posibilidad de acceder a importantes premios, cerró una nueva edición con 18 premios que incluyen experiencias deportivas internacionales, motocicletas, bicicletas y órdenes de compra y, por sobre todo, cumplió una vez más con la misión de ayudar a los clubes participantes, que se llevaron el 60% de todo lo recaudado por el programa.