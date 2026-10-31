Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 29°. La sensación térmica es de 29°, con una humedad del 40%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa ligera que no superará los 1 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. No se anticipan lluvias, lo que permite disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre se prevé una mínima de 16° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, también con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 23°, continuando con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se anticipa un día despejado con una mínima de 17° y una máxima de 28°.