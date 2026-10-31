En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 39°. La humedad se mantiene en un 54% y el cielo se encuentra despejado.

31/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se encuentra en un 54%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 39°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 5 m/s. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y caluroso.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 36°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, con cielo nublado. El martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf