Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se encuentra en un 54%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 39°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 5 m/s. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y caluroso.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 36°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, con cielo nublado. El martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo despejado.