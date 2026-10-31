Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en 50%, lo que genera un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad del 50% y la visibilidad de 10000 m favorecen un día agradable. El viento, que sopla a 2 m/s, no generará incomodidades significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se anticipan con temperaturas que variarán. Para el domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 32°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, también con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, se esperan temperaturas entre 18° y 33°, con lluvias ligeras nuevamente. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras en el pronóstico.