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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 26°. Se prevé un cielo con nubes dispersas y condiciones de viento suaves.

31/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en 50%, lo que genera un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad del 50% y la visibilidad de 10000 m favorecen un día agradable. El viento, que sopla a 2 m/s, no generará incomodidades significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se anticipan con temperaturas que variarán. Para el domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 32°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, también con lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, se esperan temperaturas entre 18° y 33°, con lluvias ligeras nuevamente. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras en el pronóstico.

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