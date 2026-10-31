Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre
Este sábado 31 de octubre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 24°. Se prevé un cielo con nubes dispersas y condiciones agradables durante la tarde.
FOTO: Clima en Mendoza: condiciones del tiempo para el 31 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 24° y una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.
El clima hoy sábado 31 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s, y la humedad se mantiene en un 44%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El domingo 1 de noviembre se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24° con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, también con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras nuevamente. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 16° y una máxima de 27°.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Mendoza?
La temperatura actual es de 24°.
¿Qué condiciones climáticas hay en Mendoza hoy?
El cielo está con nubes dispersas y no se prevén lluvias.
¿Cuáles son las temperaturas para hoy?
La mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 24°.
¿Qué se espera para los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras y temperaturas similares en los próximos días.
¿Cómo está el viento en Mendoza?
El viento sopla a 2.57 m/s desde el este.