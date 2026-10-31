Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 24° y una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s, y la humedad se mantiene en un 44%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El domingo 1 de noviembre se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24° con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, también con lluvias ligeras. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras nuevamente. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 16° y una máxima de 27°.