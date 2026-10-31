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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 32°. La humedad es del 42% y se prevén condiciones de cielo despejado durante gran parte del día.

31/10/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 30°. La sensación térmica es de 30°, con una humedad del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, y la humedad se mantiene en un 42%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 27°, con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 33°, con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras.

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