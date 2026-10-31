Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la zona de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se encuentra en un 46%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 31°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con un cielo despejado. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, favoreciendo actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con pronóstico de lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, también con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo despejado.