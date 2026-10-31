Un coro rosarino le cantará a León XIV: "Fue increíble que nos convocaran para cantar ante el Papa"

Un coro rosarino tendrá una participación especial durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Se trata de Vox Cordium, una agrupación de 15 integrantes que fue convocada para cantar en el encuentro de jóvenes que se realizará en Buenos Aires. En diálogo con Cadena 3 Rosario, Nicolás Glaser y Jimena Rosales, representantes del grupo, compartieron la historia del proyecto y la emoción que les genera esta oportunidad.

El coro nació hace cuatro años en Rosario, a partir de una iniciativa de Glaser para llevar música sacra a distintas parroquias. La propuesta no está vinculada a una iglesia en particular: sus integrantes se acercan a los templos que los convocan para acompañar misas, celebraciones y otras actividades litúrgicas. “Surgió como una idea para brindar un servicio a las parroquias, para embellecer un poco lo que son las misas”, explicó Nicolás.

La tarea la realizan de manera voluntaria y sin cobrar por sus presentaciones. Para organizar cada participación, necesitan que las parroquias los contacten con anticipación, ya que deben coordinar la disponibilidad de todos los integrantes y preparar el repertorio. “Siempre tratando de poner el corazón al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios”, resumió Glaser.

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La convocatoria para cantar ante el Papa llegó de manera inesperada. Nicolás contó que primero le preguntaron cuántas personas tenía disponibles y luego fue consultando a cada integrante si podía participar. “Fui llamando uno por uno, como el reality Popstars que llaman a cada uno, y nadie me dijo que no”, recordó. La respuesta fue unánime y estuvo acompañada por la emoción de todo el grupo.

La presentación será en el encuentro de jóvenes en Buenos Aires, que reunirá a alrededor de 200 músicos. Para prepararse, los rosarinos recibieron partituras, audios e indicaciones y enviaron grabaciones para que les hicieran correcciones. El primer ensayo presencial con el conjunto completo estaba previsto para este sábado. Aunque ya tienen experiencia en presentaciones multitudinarias, Glaser reconoció que integrar tantas voces será un desafío.

FOTO: El coro rosarino Vox Cordium.

Vox Cordium también tiene una historia marcada por los vínculos personales. Nicolás y Jimena están casados y se conocieron a través de la música; además, esperan un hijo. Otros integrantes también comparten la vida familiar y colaboran en distintas tareas. “Hemos hecho una pequeña familia entre todos”, describieron sobre el grupo, que comenzó con apenas cuatro personas y fue creciendo con el paso del tiempo.

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Uno de los objetivos de la agrupación es acercar la música sacra a las comunidades y dejar atrás ciertos prejuicios sobre ese repertorio. Sus integrantes buscan que las canciones puedan ser disfrutadas y vividas como parte de la oración, sin que la propuesta se perciba como algo distante o solemne. En Cadena 3 ofrecieron una muestra en vivo de ese trabajo, con interpretaciones de “Vida en abundancia”, “Te seguiré” y “Alma misionera”.

El coro ya cantó en distintas parroquias de Rosario, desde la Catedral y la Basílica San José hasta templos de barrios de la ciudad. También participó de actividades vinculadas con la música religiosa en Buenos Aires y del Jubileo de los Coros en Roma. Para financiar los viajes y sostener el equipamiento que utilizan en sus presentaciones, reciben donaciones y organizan iniciativas propias, como una venta de pizzas. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias "voxcordium", a nombre de Nicolás Glaser.

FOTO: El coro rosarino Vox Cordium.

Además de Glaser y Rosales, estuvieron en los estudios de Cadena 3 Diego Bianchi, Romina Sanabria, Daiana Tallarico y Lucas Díaz. El grupo también recibe consultas de personas interesadas en sumarse, aunque para ingresar deben realizar una audición. En Instagram se los puede encontrar como Vox-Cordium, donde reciben mensajes para coordinar presentaciones y nuevas incorporaciones. Para sus integrantes, la posibilidad de cantar ante el Papa representa una experiencia que nunca habían imaginado cuando comenzaron: “El Papa nunca fue soñado, fue increíble”, expresaron.

Entrevista de Jonatan Raimundo.