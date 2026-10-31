Rescataron a un aguará guazú que había quedado atrapado en una obra en Granadero Baigorria

FOTO: Personal de la Brigada Ecológica logró poner al ejemplar a resguardo.

Un ejemplar de aguará guazú fue rescatado este sábado por la mañana en un terreno en construcción de Granadero Baigorria. El operativo estuvo a cargo de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de Santa Fe, que logró capturarlo sin provocarle lesiones.

El procedimiento comenzó alrededor de las 7.10, tras un aviso de la central de emergencias 911 por la presencia del animal en la zona de Fournier y Viamonte. Al llegar, los efectivos encontraron dos móviles del Comando Radioeléctrico local, que les indicaron que el ejemplar estaba dentro de una habitación de una construcción.

El personal realizó maniobras de rescate no invasivas y logró capturarlo. Según el informe policial, se trataba de un aguará guazú de pelaje rojizo y en buen estado general, aunque no se pudo determinar su sexo. Luego fue puesto bajo resguardo para su traslado a la sede Ribera de Rosario.

Desde allí, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe se encargará de llevarlo al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, donde continuará bajo cuidado especializado.