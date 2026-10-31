Rosario habilitó un teléfono para asistir a adultos mayores: "Hay 40 mil personas que viven solas"

La Municipalidad de Rosario puso en funcionamiento “Rosario Te Escucha”, una línea telefónica destinada a acompañar a personas mayores que atraviesan situaciones de soledad no deseada. El dispositivo comenzó a funcionar el viernes y está disponible durante las 24 horas.

En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Gabriela Predín, coordinadora del programa, explicó que la propuesta surgió a partir de una problemática que describió como “la pandemia del siglo XXI”. Según detalló, en Rosario viven unas 200.000 personas mayores y alrededor de 40.000 de ellas lo hacen solas.

“Vivir solo no es sentirse solo, pero un gran número sí es así”, señaló. En ese sentido, explicó que la iniciativa no se apoya únicamente en las estadísticas, sino también en el trabajo territorial que realizan los equipos municipales en distintos espacios de atención para adultos mayores.

La línea es atendida por profesionales capacitados con perspectiva gerontológica, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales, además de estudiantes voluntarios de la Universidad Nacional de Rosario. El objetivo es ofrecer un espacio de escucha y detectar otras necesidades que puedan requerir una intervención.

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Predín aclaró que el servicio no se limita a recibir llamados. Cada consulta queda registrada y puede dar lugar a un seguimiento personalizado. “Quien recepciona la llamada luego conforma una grupalidad de adultos mayores y se la deriva a otro profesional que hace el seguimiento”, explicó. La persona que llama, agregó, sabe con quién está hablando.

A partir de ese primer contacto, el equipo puede orientar a quien lo necesite hacia los Centros de Actividades Integrales para Adultos Mayores (CAYAM), donde se ofrecen propuestas de actividad física, estimulación cognitiva, tejido y otras actividades. La línea funciona así como un puente hacia otros espacios y recursos disponibles en la ciudad.

Aunque el dispositivo llevaba menos de un día de funcionamiento al momento de la entrevista, Predín contó que ya habían recibido llamados de personas que felicitaban por la iniciativa y de familiares que buscaban ayuda para sus seres queridos. También mencionó situaciones de soledad vinculadas con la viudez, la partida de los hijos del hogar y la pérdida de familiares.

La coordinadora destacó que las causas de esas situaciones son diferentes y requieren una escucha profesional. “No es lo mismo perder un hijo que perder un hermano o que perder un cónyuge”, sostuvo. También señaló que algunas personas mayores, aun teniendo hijos cerca, pueden evitar recurrir a ellos para no alterar sus rutinas y ocupaciones.

El número de “Rosario Te Escucha” es 341 756 6844. Por el momento, el canal recibe únicamente llamadas telefónicas y no mensajes de WhatsApp. Predín indicó que el funcionamiento podrá adaptarse a partir de las demandas que surjan con el uso del servicio.

Entrevista de Jonatan Raimundo.