San Lorenzo enfrenta a Vélez en un partido crucial para la clasificación a playoffs

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- San Lorenzo visitará este sábado a Vélez, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, buscando un triunfo que le permita mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

El partido está programado para las 19:15 en el Estadio José Amalfitani, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de poder seguirse a través de TNT Sports Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este partido en una situación complicada, ya que a pesar de haber encadenado dos victorias consecutivas, en su último encuentro empató sin goles ante Newell's y no logró posicionarse entre los equipos que clasifican a los playoffs.

Actualmente, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran novenos en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria les otorgaría buenas posibilidades de finalizar la fecha dentro de los ocho primeros.

Vélez, en cambio, se ha consolidado como uno de los equipos más destacados del fútbol argentino en esta temporada. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto ocupan el segundo lugar en la Zona A con 27 puntos y, en la tabla anual, suman 55 unidades, posicionándose en la lucha por el título de Campeón de Liga, a solo dos puntos de los líderes, Boca y Argentinos Juniors.

En su último partido, el "Fortín" brindó una demostración de fútbol al vencer 5-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.