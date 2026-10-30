En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

San Lorenzo enfrenta a Vélez en un partido crucial para la clasificación a playoffs

El "Ciclón" necesita ganar para mantener sus esperanzas de entrar a los playoffs, ya que ocupa el noveno lugar en la tabla.

30/10/2026 | 09:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
San Lorenzo busca reencontrarse con la victoria.

FOTO: San Lorenzo busca reencontrarse con la victoria.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- San Lorenzo visitará este sábado a Vélez, en el marco de la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, buscando un triunfo que le permita mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs.

El partido está programado para las 19:15 en el Estadio José Amalfitani, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de poder seguirse a través de TNT Sports Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este partido en una situación complicada, ya que a pesar de haber encadenado dos victorias consecutivas, en su último encuentro empató sin goles ante Newell's y no logró posicionarse entre los equipos que clasifican a los playoffs.

Actualmente, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran novenos en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria les otorgaría buenas posibilidades de finalizar la fecha dentro de los ocho primeros.

Vélez, en cambio, se ha consolidado como uno de los equipos más destacados del fútbol argentino en esta temporada. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto ocupan el segundo lugar en la Zona A con 27 puntos y, en la tabla anual, suman 55 unidades, posicionándose en la lucha por el título de Campeón de Liga, a solo dos puntos de los líderes, Boca y Argentinos Juniors.

En su último partido, el "Fortín" brindó una demostración de fútbol al vencer 5-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
San Lorenzo se enfrenta a Vélez en la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

¿Cuándo y dónde?
El partido está programado para este sábado a las 19:15 en el Estadio José Amalfitani.

¿Cuál es la situación de San Lorenzo?
San Lorenzo es noveno con 18 puntos y necesita ganar para clasificar a los playoffs.

¿Cómo llega Vélez al encuentro?
Vélez es segundo en la Zona A con 27 puntos y viene de golear 5-0 a Central Córdoba.

¿Quiénes son los entrenadores?
Rubén Darío Insua dirige a San Lorenzo y Guillermo Barros Schelotto a Vélez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf