El adiós a Patrick Stewart: el cine llora la pérdida de un ícono inolvidable

FOTO: El mundo del cine se despide de Patrick Stewart: los saludos de los famosos

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- El universo cinematográfico se encuentra en duelo tras el fallecimiento del aclamado actor británico Patrick Stewart, conocido por sus emblemáticos papeles como el profesor Charles Xavier en X-Men y el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. El pasado miércoles, Stewart falleció a los 86 años, luego de enfrentar complicaciones derivadas de un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

La noticia de su deceso causó un profundo impacto en la industria del cine y en sus millones de admiradores alrededor del mundo. Sus seres queridos han solicitado que, en honor a su memoria, se realicen donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al apoyo de quienes cuidan a personas afectadas por esta enfermedad.

Al conocerse la noticia, diversas personalidades de Hollywood expresaron su tristeza y admiración por el legado de Stewart. El actor Ian McKellen, quien compartió una amistad de más de 50 años con Stewart, publicó una emotiva carta abierta donde recordó su trayectoria y la autenticidad de su carácter. "Antes de todo, Patrick fue definido por haber nacido y criado en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Llevaba su corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar", escribió McKellen.

McKellen también rememoró cómo Stewart tomó riesgos en su carrera, lo que le permitió brillar tanto en el cine como en el teatro. "Su actuación de despedida en 'Avengers: Doomsday' aún no se ha visto", concluyó.

Por su parte, Hugh Jackman, conocido por su papel de Wolverine, compartió su dolor en redes sociales: "Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días".

El actor Malcolm McDowell, quien también se formó en la Royal Shakespeare Company, expresó su admiración por el talento de Stewart y destacó su papel en Star Trek, que le permitió alcanzar una mayor audiencia. "Lo más memorable sería su Macbeth. Todos sus colegas y fans de todo el mundo le echarán de menos", añadió.

Entre los que también rindieron homenaje se encuentra Kim Cattrall, quien lamentó la pérdida con un breve mensaje en redes. Kyle MacLachlan, conocido por su papel en Twin Peaks, compartió recuerdos entrañables y una emotiva despedida: "Ya te extraño. Siempre serás mi Gurney Halleck y yo, tu joven cachorro".