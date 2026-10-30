Debate por las leyes de seguridad en Santa Fe: "No es momento de retroceder"

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, defendió el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados se postergó una semana por diferencias entre los sectores que integran Unidos. “Para nosotros, este paquete de medidas va a permitir continuar, profundizar y consolidar el modelo de seguridad en la provincia”, sostuvo en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

La funcionaria planteó que las iniciativas representan un cambio en la manera de abordar la persecución del delito. “Durante mucho tiempo se discutió cómo limitamos al Estado en la persecución del delito desde otro modelo ideológico y hoy discutimos cómo hacer que ese Estado garantice la paz a las víctimas y a toda la sociedad”, afirmó. En ese sentido, consideró que las nuevas herramientas permitirán darle mayor agilidad a los procedimientos y evitar retrocesos en la política de seguridad.

Coudannes reconoció que existen diferencias dentro del oficialismo, particularmente con el socialismo, aunque destacó que hay un diálogo abierto entre los legisladores. “Hay algunas diferencias en algunos de los puntos, en algunas de las medidas”, admitió. Sin embargo, pidió que el debate no quede condicionado por posiciones ideológicas y que se prioricen los resultados: “Ponemos por encima lo que el vecino y el santafesino necesita”.

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Como argumento para sostener las reformas, la vocera mencionó la reducción del 63% de los homicidios en Santa Fe en comparación con 2022 y 2023. Según detalló, durante 2022 se habían registrado 344 asesinatos para esta altura del año, mientras que actualmente la cifra es de 129. También señaló que las organizaciones criminales modifican sus estrategias y que el Estado necesita contar con instrumentos para anticiparse a esos cambios.

Uno de los ejemplos que utilizó fue el derribo de búnkeres de venta de drogas. Coudannes explicó que, en algunos casos, los procedimientos judiciales pueden demorar varias semanas y que el proyecto busca habilitar a los fiscales a ordenar esas intervenciones. “Estuvimos un mes con idas y vueltas respecto a las audiencias. Con la posibilidad de que un fiscal pueda ordenar el derribo, entendemos que se agilizaría algo que necesita el vecino del barrio”, indicó. Además, informó que ya se realizaron 154 derribos en la provincia.

Consultada por los cuestionamientos vinculados a las facultades que se pretenden otorgar a la Policía, incluso ante las investigaciones por presuntas irregularidades en áreas de la fuerza, la funcionaria reconoció que existen integrantes que delinquen dentro de la institución. “Adentro de cualquier institución, pero también de la Policía de Santa Fe, hay delincuentes disfrazados de policías. Nosotros vamos a ir tras ellos”, aseguró. A la vez, defendió el trabajo de los efectivos y sostuvo que los controles deben garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales.

Sobre la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto, Coudannes aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a sostener el diálogo legislativo. Como antecedente, mencionó el tratamiento de otras iniciativas durante 2024, en las que se incorporaron cambios durante el debate parlamentario. “Estamos en el marco del diálogo, del debate, pero también de los acuerdos institucionales”, expresó.

Finalmente, descartó que el gobernador Pullaro pueda avanzar mediante un decreto si las reformas no consiguen respaldo legislativo. “Va a salir la ley, entiendo que va a salir. Van a estar los acuerdos institucionales”, afirmó. La vocera se mostró confiada en que los diputados lograrán consensuar los puntos pendientes y que el paquete de medidas podrá avanzar en la Legislatura durante las próximas semanas.

Entrevista de Hernán Funes.