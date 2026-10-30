Rosario recuperó 807 hectáreas de humedales tras más de 20 años de disputa: "Es un día histórico"

La Municipalidad de Rosario comenzó a recuperar 807 hectáreas del Legado Deliot, en las islas del Paraná, luego de más de 20 años de disputa judicial. Se trata de terrenos que permanecían bajo ocupación privada y que ahora se incorporarán a las tierras que ya administra el municipio para ampliar la Reserva Municipal Los Tres Cerros.

“Es un día histórico para la ciudad. Es mucho más que un terreno, son 807 hectáreas en un ámbito de biodiversidad único, en el humedal”, sostuvo el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale. El funcionario destacó el trabajo conjunto con distintas organizaciones y la estrategia judicial que permitió concretar la restitución.

/Inicio Código Embebido/

?? ROSARIO SUMÓ 807 HECTÁREAS DE HUMEDALES A UNA RESERVA NATURAL: "ES UN DÍA HISTÓRICO PARA LA CIUDAD" El municipio de Rosario incorporará 807 hectáreas de humedales a su patrimonio, en un área de gran biodiversidad. "Es un día histórico para la ciudad", expresó Sebastián Chale. https://t.co/znAtdf9NTN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 30, 2026

/Fin Código Embebido/

La recuperación abre una nueva etapa de relevamiento y planificación ambiental. Según explicó Chale, el objetivo es integrar las tierras al plan de manejo de la reserva y desarrollar actividades vinculadas con la educación ambiental, la investigación científica y el ecoturismo. También señaló que el predio puede convertirse en un punto estratégico para la prevención y el combate de incendios en las islas, debido a su acceso desde la conexión vial Rosario-Victoria.

En cuanto al estado actual del lugar, el funcionario confirmó que hay construcciones e instalaciones utilizadas por los anteriores ocupantes. “Tenían un depósito, galpones y una casa. Todo eso forma parte de lo que se relevó y constató”, indicó. Aclaró que la intervención será gradual y que se evaluará qué estructuras deben modificarse o retirarse para garantizar un uso sustentable del territorio.

Chale anticipó que el municipio trabajará junto a la Comisión Multisectorial Legado Deliot y la Universidad Nacional de Rosario para definir las próximas acciones. La implementación demandará recursos y tareas de infraestructura, especialmente para mejorar los accesos. “Seguramente ya a partir del año próximo vamos a tener acciones lo más rápido posible”, afirmó.

Informe de Fernando Carrafiello.