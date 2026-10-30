¿Un alimento vencido siempre es peligroso?

¿Compraste un producto que está próximo a vencer o se pasó de fecha en la alacena y no sabés si tirarlo? La respuesta no es única y depende estrictamente del tipo de alimento. Así lo explicó el ingeniero en alimentos Tomás Gil, quien detalló las claves para diferenciar los productos que mantienen su seguridad tras el vencimiento de aquellos que representan un peligro para la salud.

Según el especialista, existen artículos que se pueden consumir incluso semanas después de la fecha indicada en el envase, siempre y cuando se mantengan cerrados y no presenten alteraciones visibles.

Entre ellos se encuentran los productos secos (como arroz, fideos y harina) gracias a su bajo contenido de agua, las latas (siempre que no estén oxidadas, abolladas o hinchadas), la leche larga vida y el yogur almacenado en heladera. De hecho, aprovechar lácteos próximos a vencer con descuentos en el supermercado es una gran opción, ya que pueden durar varias semanas más, aunque con el tiempo tienden a volverse más ácidos o a desprender suero debido a cambios organolépticos.

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En la vereda de enfrente se encuentran los alimentos perecederos y con alto contenido de humedad, donde la fecha de vencimiento está ligada directamente a la inocuidad. El especialista advirtió que jamás se deben consumir después de su expiración las pastas frescas, las carnes y picadas, las pastas rellenas, las viandas o los fiambres feteados. En el caso de la leche abierta, se recomienda consumirla dentro de los tres días posteriores, respetando siempre las indicaciones del rótulo original.

Consejos prácticos para la alacena y la heladera

Para optimizar el consumo en el hogar y evitar el desperdicio, el experto brindó una serie de recomendaciones sobre almacenamiento y conservación:

Organización en góndola y casa: aplicar la lógica del primer ingreso y primer egreso, colocando los productos que vencen más rápido al alcance de la mano para que no se acumulen.

El aliado del freezer: si un alimento está por vencer en la heladera y no se va a consumir a tiempo, se puede congelar para frenar su deterioro y ganar un tiempo extra de vida útil, rotulando siempre el envase con la fecha de almacenamiento.

Conservación de vegetales: las verduras de hoja (como lechuga, acelga) y la zanahoria se deben guardar en bolsas en el cajón inferior de la heladera para mantener un ambiente húmedo y evitar su deshidratación, a diferencia de otras especies como los pepinos o berenjenas.