Incendio en un complejo de edificios de Lagos y Amenábar: evacuaron a los vecinos

FOTO: Incendio en la zona de Ovidio Lagos y Amenábar.

Un dramático incendio se desató este viernes en un complejo de edificios ubicado en Ovidio Lagos y Amenábar, en el barrio Latinoamérica de Rosario. El fuego se habría iniciado en un departamento de un piso superior y provocó la evacuación de numerosos vecinos, mientras el humo avanzaba por los pasillos y las escaleras.

La situación generó momentos de tensión y obligó a algunos residentes a buscar refugio en las terrazas. Vecinos colaboraron especialmente con los adultos mayores para ayudarlos a salir del edificio.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios, personal policial y ambulancias del Sies. Los equipos de emergencia asistieron a los afectados y una mujer fue atendida por un golpe tras ser rescatada del interior del inmueble.

Informe de Fernando Carrafiello.