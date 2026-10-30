River llega diezmado ante Boca: tres bajas confirmadas y una duda en el mediocampo
Ponzio afronta complicaciones en el armado del mediocampo por la condición física de Aníbal Moreno, quien trabajó diferenciado y corre serio riesgo de perderse el duelo en La Bombonera.
FOTO: River visita a Boca con tres bajas y una duda en el mediocampo.
Buenos Aires, 30 octubre – River Plate se presenta al Superclásico ante Boca Juniors con importantes bajas, incluyendo tres ausencias confirmadas y un interrogante en el mediocampo: Aníbal Moreno ha estado entrenando de forma diferenciada y su participación en el partido en La Bombonera es incierta.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo "Millonario" llevará a cabo su última práctica en River Camp este viernes, donde Leonardo Ponzio evaluará si Moreno podrá al menos formar parte de la delegación o si será necesario ajustar el once titular, considerando a Lucas Silva como posible mediocampista de contención.
La preocupación por la condición física de Moreno se agrava debido a la falta de opciones con experiencia en ese sector. El exjugador de Palmeiras había regresado ante Belgrano tras un período de 45 días de inactividad por una discopatía lumbar. Sin embargo, en su siguiente partido contra Racing, tuvo que ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo por intensos dolores en la espalda y en un gemelo.
El panorama de bajas en el plantel de River
Fausto Vera: el exvolante de Argentinos Juniors se desgarró en su ingreso desde el banco en el partido contra Belgrano, lo que lo mantendrá alejado del campo por al menos diez días.
Juan Carlos Portillo: se encuentra en la fase final de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en febrero. Se espera que su alta médica se produzca en las próximas semanas, aunque el cuerpo técnico planea reintegrarlo a la pretemporada del ciclo 2027.
Agustín Ruberto: el joven delantero está en el sexto mes de rehabilitación tras una nueva ruptura ligamentaria en la rodilla izquierda. No hay plazos claros para su retorno, pero se estima que podría volver a principios del próximo año.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué situación enfrenta River ante Boca?
River Plate llega con tres bajas confirmadas y una duda en el mediocampo por la condición de Aníbal Moreno.
¿Quién es la baja más destacada?
Aníbal Moreno, que ha estado entrenando de forma diferenciada y es incierto para el partido.
¿Cuáles son las otras bajas en el plantel?
Fausto Vera, Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto son las otras bajas confirmadas.
¿Cuándo se entrena River antes del partido?
El equipo realizará su última práctica en River Camp el viernes antes del Superclásico.
¿Qué alternativas tiene Ponzio en el mediocampo?
Lucas Silva podría ser considerado como mediocampista de contención si Moreno no puede jugar.
[Fuente: Noticias Argentinas]