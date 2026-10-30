River llega diezmado ante Boca: tres bajas confirmadas y una duda en el mediocampo

FOTO: River visita a Boca con tres bajas y una duda en el mediocampo.

Buenos Aires, 30 octubre – River Plate se presenta al Superclásico ante Boca Juniors con importantes bajas, incluyendo tres ausencias confirmadas y un interrogante en el mediocampo: Aníbal Moreno ha estado entrenando de forma diferenciada y su participación en el partido en La Bombonera es incierta.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo "Millonario" llevará a cabo su última práctica en River Camp este viernes, donde Leonardo Ponzio evaluará si Moreno podrá al menos formar parte de la delegación o si será necesario ajustar el once titular, considerando a Lucas Silva como posible mediocampista de contención.

La preocupación por la condición física de Moreno se agrava debido a la falta de opciones con experiencia en ese sector. El exjugador de Palmeiras había regresado ante Belgrano tras un período de 45 días de inactividad por una discopatía lumbar. Sin embargo, en su siguiente partido contra Racing, tuvo que ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo por intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

El panorama de bajas en el plantel de River

Fausto Vera: el exvolante de Argentinos Juniors se desgarró en su ingreso desde el banco en el partido contra Belgrano, lo que lo mantendrá alejado del campo por al menos diez días.

Juan Carlos Portillo: se encuentra en la fase final de recuperación tras una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en febrero. Se espera que su alta médica se produzca en las próximas semanas, aunque el cuerpo técnico planea reintegrarlo a la pretemporada del ciclo 2027.

Agustín Ruberto: el joven delantero está en el sexto mes de rehabilitación tras una nueva ruptura ligamentaria en la rodilla izquierda. No hay plazos claros para su retorno, pero se estima que podría volver a principios del próximo año.

Agencia NA