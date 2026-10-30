Estadios confirmados para los amistosos de la Selección en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los escenarios donde la Selección argentina disputará sus próximos compromisos internacionales. El conjunto nacional se medirá con Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que cuatro días después recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de la fecha FIFA.

Aunque los rivales y las fechas de los encuentros ya estaban establecidos, todavía faltaba conocer qué estadios albergarían los dos partidos. Finalmente, la AFA comunicó que el clásico rioplatense se disputará en el estadio de Boca Juniors, mientras que el segundo compromiso tendrá como sede el escenario cordobés.

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#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste ???? el próximo mes de noviembre: ?? Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando. ?? Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. https://t.co/teQi2Zgbip — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 30, 2026

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En un primer momento, desde la entidad que conduce el fútbol argentino solamente habían adelantado que los encuentros se desarrollarían en Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, la elección de ambos recintos ya circulaba como una posibilidad concreta.

Por ahora, los horarios no fueron oficializados. Se espera que los dos compromisos se jueguen durante la noche, teniendo en cuenta que están programados para días hábiles.

La ventana internacional tendrá además un significado particular, ya que será la primera convocatoria de la etapa posterior a Lionel Messi, luego de más de dos décadas del capitán defendiendo los colores de la Selección argentina.

LAS AUSENCIAS

De cara a los compromisos frente a Uruguay y Costa Rica, Lionel Scaloni deberá contemplar algunas bajas importantes dentro del plantel.

Una de ellas será la de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una fractura de mandíbula mientras jugaba para Chelsea y no estaría disponible para integrar la convocatoria.

Otro futbolista que podría quedar afuera es Lautaro Martínez, quien atraviesa la recuperación de un desgarro sufrido en el Inter. De todas maneras, todavía existe la posibilidad de que llegue en condiciones si logra avanzar favorablemente en su rehabilitación.

A estas ausencias se suman las de Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes recibieron una sanción de 17 partidos por parte de la FIFA luego de los incidentes ocurridos en la final del Mundial. Ambos ya cumplieron tres encuentros de suspensión durante la triple jornada de amistosos disputada entre septiembre y octubre.