Tras ser absuelto por el crimen de Gabriela Pérez, evalúan demandar al Estado cordobés
Luego de la absolución de Gustavo Herrera por la muerte de su hermanastra en un contexto de interna sindical, su defensa analiza iniciar una acción judicial por los años que pasó preso.
15/10/2026 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: Gabriela Pérez y Gustavo Herrera.
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Radioinforme 3
El abogado Sebastián Lascano, defensor de Gustavo Herrera —quien fue absuelto por unanimidad del crimen de su hermanastra Gabriela Pérez, ocurrido en el marco de una interna entre los sindicatos Soelsac y Surbac—, confirmó que analiza presentar una demanda civil contra la Provincia de Córdoba por los casi tres años que su cliente permaneció privado de la libertad de manera preventiva.
Lascano explicó que, si bien Herrera recibió una condena de un año de prisión por un hecho de amenazas, resultó absuelto de la acusación de homicidio por la que enfrentaba una potencial pena de prisión perpetua.
Ante este escenario, la defensa considera que existe un periodo prolongado de encarcelamiento cuya reparación económica merece un análisis jurídico profundo junto a especialistas en responsabilidad civil del Estado.
No obstante, el letrado aclaró que esperará a conocer los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara, los cuales se publicarían la próxima semana, para examinar la razonabilidad de las decisiones judiciales adoptadas durante el proceso por la Fiscalía de Instrucción, el Juez de Control y la Cámara de Acusación.
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Lectura rápida
¿Quién es el abogado que defiende a Gustavo Herrera? El abogado es Sebastián Lascano.
¿Por qué se analiza presentar una demanda civil? Se analiza por los casi tres años que Gustavo Herrera permaneció privado de la libertad de manera preventiva.
¿Qué condena recibió Gustavo Herrera? Recibió una condena de un año de prisión por un hecho de amenazas.
¿Qué espera el abogado antes de actuar? Espera conocer los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara.
¿Qué sindicatos están involucrados en el caso? Los sindicatos involucrados son Soelsac y Surbac.