En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Tras ser absuelto por el crimen de Gabriela Pérez, evalúan demandar al Estado cordobés

Luego de la absolución de Gustavo Herrera por la muerte de su hermanastra en un contexto de interna sindical, su defensa analiza iniciar una acción judicial por los años que pasó preso.

15/10/2026 | 08:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gabriela Pérez y Gustavo Herrera.

FOTO: Gabriela Pérez y Gustavo Herrera.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Tras ser absuelto por el crimen de Gabriela Pérez, evalúan demandar al Estado cordobés

    Radioinforme 3

    Episodios

El abogado Sebastián Lascano, defensor de Gustavo Herrera —quien fue absuelto por unanimidad del crimen de su hermanastra Gabriela Pérez, ocurrido en el marco de una interna entre los sindicatos Soelsac y Surbac—, confirmó que analiza presentar una demanda civil contra la Provincia de Córdoba por los casi tres años que su cliente permaneció privado de la libertad de manera preventiva.

Lascano explicó que, si bien Herrera recibió una condena de un año de prisión por un hecho de amenazas, resultó absuelto de la acusación de homicidio por la que enfrentaba una potencial pena de prisión perpetua. 

Ante este escenario, la defensa considera que existe un periodo prolongado de encarcelamiento cuya reparación económica merece un análisis jurídico profundo junto a especialistas en responsabilidad civil del Estado.

No obstante, el letrado aclaró que esperará a conocer los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara, los cuales se publicarían la próxima semana, para examinar la razonabilidad de las decisiones judiciales adoptadas durante el proceso por la Fiscalía de Instrucción, el Juez de Control y la Cámara de Acusación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es el abogado que defiende a Gustavo Herrera? El abogado es Sebastián Lascano.

¿Por qué se analiza presentar una demanda civil? Se analiza por los casi tres años que Gustavo Herrera permaneció privado de la libertad de manera preventiva.

¿Qué condena recibió Gustavo Herrera? Recibió una condena de un año de prisión por un hecho de amenazas.

¿Qué espera el abogado antes de actuar? Espera conocer los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara.

¿Qué sindicatos están involucrados en el caso? Los sindicatos involucrados son Soelsac y Surbac.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf