Drones marinos atacan buque de carga en el Mar Negro, cerca de Bulgaria, generando preocupación

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Tres drones marinos impactaron el miércoles contra un buque portacontenedores que navegaba por el mar Negro frente a la costa de Bulgaria, informó el ministro de Defensa del país, el más reciente de una serie de incidentes de este tipo en el flanco oriental de la OTAN.

El ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, dijo a los periodistas que el ataque contra el buque portacontenedores Contship Jet, con bandera de Liberia, ocurrió poco antes de la 1 de la tarde hora local, a unas 21 millas náuticas al sureste de la localidad costera de Shabla, cerca del cabo Kaliakra, en el noreste de Bulgaria.

La tripulación evacuó la embarcación y no hubo reportes inmediatos de víctimas, según la agencia estatal de noticias búlgara BTA.

El incidente ocurrió mientras los ministros de Defensa de Bulgaria, Rumania y Turquía se reunían en la capital búlgara, Sofía, para conversaciones trilaterales centradas en la seguridad en la región del mar Negro.

Este mes se han producido una serie de ataques con drones frente a las costas de Rumania y Bulgaria -- ambos miembros de la OTAN -- lo que ha llevado a sospechas de que el presidente ruso Vladímir Putin busca poner a prueba su apoyo a Ucrania.

Rusia no se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, pero cada vez más las sospechas han recaído sobre Moscú. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, declaró a principios de este mes ante el Parlamento de su país: "la lógica apunta en esa dirección... El problema es que no podemos probarlo".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó en una publicación en X el 15 de octubre que la OTAN había "reforzado nuestra postura a lo largo del flanco oriental, incluso aumentando las capacidades antidrones", ante los ataques contra buques comerciales.

Los ataques en las zonas económicas exclusivas de Bulgaria y Rumania amenazan una ruta marítima global y han dejado dos muertos, con al menos 25 personas aún desaparecidas.

A lo largo de la guerra, Rusia ha bombardeado repetidamente los puertos ucranianos del mar Negro y del río Danubio, lo que ha dejado a Kiev cada vez más dependiente de rutas alternativas para llevar sus exportaciones de grano a los mercados de África y Oriente Medio. Drones rusos han violado repetidamente el espacio aéreo rumano cerca de algunos de los puertos ucranianos del Danubio.

A principios de octubre, dos buques comerciales fueron atacados en la zona económica exclusiva de Bulgaria y, una semana después, el HS Dignity, con bandera de Guinea-Bisáu, se hundió tras ser alcanzado a unas 17 millas náuticas al este de Shabla, mientras que el Chelsea 3, con bandera de Malta, resultó dañado en un ataque separado a unas 17 millas náuticas al este de Byala, según los reportes de entonces.

Un buque de carga con bandera extranjera volcó y se hundió en el mar Negro el 23 de octubre tras un presunto ataque con drones a unas 13 millas náuticas del puerto rumano de Constanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.