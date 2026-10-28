RIGI en Rosario: "Es una de las actividades más importantes del país"
Más de 1.750 firmas se inscribieron para participar del encuentro, que contará con funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector productivo. El ministro santafesino destacó la presencia de empresas locales, que representan la mitad de los participantes.
28/10/2026 | 09:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.
Rosario será sede de una ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con más de 1.750 empresas inscriptas y la presencia de funcionarios nacionales y gobernadores. En la previa del encuentro, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia de la actividad y se refirió a las posibles manifestaciones de trabajadores despedidos y de sectores afectados por cierres de empresas.
La apertura está prevista para las 9, con la participación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador Maximiliano Pullaro. Además, a las 11 se realizará la segunda Mesa Federal Minera, que contará con la presencia de Karina Milei y representantes de provincias vinculadas a esa actividad.
Puccini explicó que la jornada incluirá paneles, charlas de capacitación y espacios para conocer líneas de financiamiento bancario. También participarán organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Conicet y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con propuestas relacionadas con las necesidades de las empresas y los estándares de calidad que requiere el sector minero.
Producción y negocios. Caputo, Karina Milei y Santilli estarán este jueves en Rosario para la ronda de negocios del RIGI
Los funcionarios nacionales participarán el jueves 29 por la mañana del encuentro en la Estación Fluvial. La convocatoria reunirá a 43 grandes proyectos y más de 1.800 empresas para vincular inversiones con proveedores industriales.
Consultado sobre la posibilidad de que trabajadores despedidos, entre ellos empleados de Electrolux y de otras empresas que cerraron o redujeron su actividad, se acerquen a reclamar ante los funcionarios nacionales, el ministro defendió la relevancia del encuentro. “Me parece que esta es una de las actividades más importantes que va a tener la República Argentina”, afirmó, y sostuvo que la jornada permitirá visibilizar a las empresas santafesinas.
En ese sentido, Puccini remarcó que el 50% de las firmas que participarán de la ronda de negocios serán de Santa Fe. “Me parece que un reclamo en una actividad como esta, en donde la verdad estamos poniendo a nuestras empresas, fundamentalmente de Santa Fe”, expresó. El fragmento de la entrevista disponible no incluye su respuesta completa sobre cómo actuarían ante eventuales protestas.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? Una ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
¿Quiénes asistirán al evento? Funcionarios nacionales, gobernadores, y más de 1.750 empresas inscriptas, incluyendo a Gustavo Puccini, Luis Caputo, Diego Santilli y Maximiliano Pullaro.
¿Cuándo comenzará la ronda de negocios? La apertura está prevista para las 9 de la mañana.
¿Dónde se realizará el evento? En la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.
¿Por qué es importante esta ronda de negocios? Se considera una de las actividades más relevantes para visibilizar a las empresas santafesinas y promover el financiamiento y desarrollo del sector.