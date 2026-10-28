FOTO: Más de un millón de casos de enfermedad tipo influenza se reportan en el país

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 41, reportó 26.961 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), lo que lleva el total acumulado del año a 1.108.586 casos, con una tasa de incidencia de 2.385,8 por cada 100 mil habitantes.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, estos casos se caracterizan por fiebre de 38 °C o más, tos de menos de 10 días de evolución y sin otra etiología definida, todos notificados durante la SE 40.

Además, la cantidad de nuevos casos de neumonía ha disminuido en comparación con la semana anterior, con 3.274 notificaciones, es decir, 1.210 menos que la semana pasada. El acumulado hasta la fecha es de 142.177 casos, una cifra que está por debajo de lo registrado en años anteriores.

Por otro lado, la bronquiolitis en menores de 2 años reportó 3.204 nuevos casos, sumando un total de 123.834 casos, y se mantiene dentro de los límites esperados del corredor endémico, con cifras inferiores a las de años anteriores.

En el marco de la vigilancia centinela ambulatoria, el BEN también informó que se detectaron 5 casos de influenza (uno menos que en el informe anterior) y 8 nuevos casos de virus sincicial respiratorio (VSR) en las últimas cuatro semanas. En relación a la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en pacientes internados, se ratifica que el VSR sigue siendo el virus predominante, aunque se ha observado una reducción en el número absoluto de casos graves.

En las últimas cuatro semanas se notificaron 132 casos positivos de VSR (34 menos que la semana anterior), 35 casos de influenza y 8 de SARS-CoV-2, sobre un total de 590 casos estudiados. También se registraron 2 codetecciones de influenza y VSR, y 4 de SARS-CoV-2 y VSR.

La vacunación se establece como la principal herramienta para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en los grupos de mayor riesgo. Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación subraya la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación contra influenza, neumococo, tos convulsa y VSR, conforme a las recomendaciones vigentes.

Es importante destacar que la vacuna contra el VSR fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en enero de 2024, y está indicada para embarazadas entre las semanas 32 a 36 de gestación, con el objetivo de que transmitan anticuerpos a sus bebés antes de nacer y así prevenir cuadros graves de bronquiolitis o neumonía durante los primeros seis meses de vida.