Absuelto Gustavo Omar Herrera por el crimen de su hermana Gabriela Pérez en Córdoba

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La Cámara Criminal y Correccional de 3 Nominación de Córdoba ha revelado los fundamentos de la sentencia que absolvió a Gustavo Omar Herrera de los cargos de tentativa de homicidio criminis causa y homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, en este último caso en relación a su hermana Gabriela Pérez, quien fue asesinada en septiembre de 2023.

A mediados de octubre de este año, un jurado popular declaró inocente por unanimidad a Herrera debido a la falta de pruebas científicas que confirmaran su autoría en el disparo que causó la muerte de la joven, de 22 años.

Más de dos semanas después del dictamen, el tribunal –compuesto por los vocales Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada, junto con jurados populares– expuso los fundamentos de su decisión.

En la resolución, se destacó que las pruebas presentadas durante el juicio no permiten establecer que el autor del ataque armado haya sido el acusado. En este sentido, la sentencia menciona que los estudios antropométricos de la altura del tirador y del imputado generan "un estado procesal de duda insuperable".

Las imágenes de video del club donde ocurrió el incidente muestran una diferencia de altura "significativa" entre el tirador y el acusado, que varía entre cinco y siete centímetros según la técnica utilizada.

"Todas estas cuestiones, atento las características de la pericia ya desarrolladas, me llevan cuando menos a un estado de incertidumbre que no puedo eludir. No es en vano replicar las afirmaciones del perito de control, en cuanto a que directamente nos encontramos ante dos personas distintas", expresa en su voto la camarista Palacio de Arato, una opinión que fue respaldada por todos los miembros del jurado y el vocal Quijada.

Tampoco coincidieron las prendas de vestir del tirador con las que fueron secuestradas al acusado, lo que refuerza la duda sobre su implicación en el crimen.

La sentencia también descarta que el motivo del tiroteo en las cercanías del club Yapeyú estuviera relacionado con la conflictiva gremial del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac). Para el tribunal, los eventos del día del crimen "tuvieron su origen en la disputa por la conducción de la barra La Fiel", que pertenece a la histórica barrabrava del Club Atlético Talleres de Córdoba.

En este contexto, el tribunal señaló que el imputado Adrián Vallejos admitió que su conflicto con Hugo Cardozo, uno de los objetivos del ataque armado, era exclusivamente por su rol en La Fiel y no como miembro del gremio.

Es importante recordar que Vallejos fue condenado a ocho años de prisión como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Con la absolución de Herrera, la causa sigue abierta para lograr la captura del autor del homicidio. En este incierto escenario, el fiscal general adjunto Héctor David y la fiscal de instrucción Silvana Fernández se reunieron recientemente con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

En el encuentro, se solicitó formalmente la colaboración de las fuerzas federales para dar con César Luis Mendoza, el presunto conductor del vehículo utilizado por los sicarios en el ataque que resultó en la muerte de Pérez.

Las hipótesis de la fiscalía sugieren que Mendoza podría estar en el extranjero o en otra provincia, protegido por quienes serían los autores intelectuales del crimen.

Durante la reunión, la ministra mostró interés por el avance de la investigación y discutió con los funcionarios cordobeses la posibilidad de emitir un alerta a todas las fuerzas federales.