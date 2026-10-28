Choque de trenes en España: un sobreviviente contó en Cadena 3 cómo vivió el accidente

Juan Casares viajaba en el tren de alta velocidad que cubría el trayecto Madrid-Sevilla y que protagonizó un choque con otra formación en España. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, relató cómo vivió los momentos previos al siniestro, describió las consecuencias del impacto y cuestionó el estado del sistema ferroviario. “Es un frenazo y varios impactos”, resumió.

El pasajero explicó que primero sintieron una frenada muy fuerte y que, cuando parecía que la situación no iba a empeorar, se produjo el choque contra otro tren que, según las primeras informaciones que conocía, estaba detenido en la misma vía. “El tren frena, yo entiendo que intentando evitar el impacto no lo consigue y a partir de ahí impacta el tren”, relató. La secuencia terminó con el descarrilamiento de varios vagones.

FOTO: Accidente de trenes en España.

Casares contó que, como consecuencia de los golpes, terminó en un vagón distinto al que ocupaba al comienzo del viaje. Sufrió lesiones en la cara, la cabeza, el hombro y el tobillo, aunque remarcó que su estado era leve en comparación con lo que observó. “La verdad es que no tengo nada comparado con lo que he visto. O sea, gracias a Dios, esto no es nada”, expresó. También aclaró que no llegó a ver personas fallecidas, aunque supo que en el tercer vagón había una víctima.

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Consultado sobre las posibles causas del accidente, evitó señalar responsabilidades porque, según dijo, no cuenta con información suficiente para evaluar lo ocurrido. “Yo como comprenderá no tengo capacidad para evaluar, ni me atrevo a evaluar qué es lo que ha pasado. Lo que lamento es la gente que no vuelve a casa. Eso es lo único que yo pienso”, sostuvo.

Sin embargo, manifestó su preocupación por el funcionamiento de los trenes de alta velocidad en España y planteó dudas sobre el mantenimiento y las inversiones. “A todas luces parece que es una evidente falta de mantenimiento”, afirmó, aunque aclaró que no podía determinar qué había ocurrido. “Hemos sido siempre una potencia mundial en alta velocidad. Esto ha funcionado muy bien durante muchos, muchos años y no entiendo qué está pasando, sinceramente”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.