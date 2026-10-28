La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

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El número de sorteo 41394 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 0869, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0869

2° 2787

3° 5766

4° 1148

5° 2240

6° 8942

7° 6535

8° 4846

9° 1091

10° 3793

11° 8131

12° 5272

13° 9038

14° 9203

15° 2336

16° 1979

17° 2527

18° 8931

19° 0589

20° 2508