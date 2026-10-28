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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

El sorteo número 41394 de La Previa se realizó el miércoles 28 de octubre a las 10:15, destacando el número 0869 en la cabeza, correspondiente a A primera (Vicios). Conocé todos los resultados.

28/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41394 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 0869, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0869
2° 2787
3° 5766
4° 1148
5° 2240
6° 8942
7° 6535
8° 4846
9° 1091
10° 3793
11° 8131
12° 5272
13° 9038
14° 9203
15° 2336
16° 1979
17° 2527
18° 8931
19° 0589
20° 2508

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 41394 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre.

¿A qué hora fue el sorteo?
El sorteo se realizó a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 0869.

¿Qué significa el número a la cabeza?
El número 0869 se interpreta como A primera (Vicios).

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