Discutió con un taxista, lo atacó con una cuchilla y terminó detenido

Un hombre de 53 años fue detenido tras amenazar y provocar una lesión leve a un taxista de 42 años en pleno centro de Rosario. El episodio ocurrió este martes por la tarde en la esquina de peatonal Córdoba y Entre Ríos, y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del 911.

Según la información oficial, el incidente comenzó a las 16.28, cuando el pasajero subió a la parte trasera del taxi. A los pocos segundos, descendió del vehículo enojado y discutió con el conductor, que también había bajado del automóvil.

Durante el enfrentamiento, el agresor sacó un arma blanca de un bolso y amenazó al taxista, a quien le provocó una lesión leve en el mentón. La intervención de operadores del sistema de monitoreo y de efectivos de la Brigada Motorizada permitió localizar y reducir al sospechoso. Otros taxistas también intervinieron para evitar que la situación escalara.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª y quedó a disposición de la investigación. En el procedimiento, la Policía secuestró un bolso tipo morral que contenía tres cuchillas.