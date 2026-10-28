Discutió con un taxista, lo atacó con una cuchilla y terminó detenido
El episodio ocurrió este martes en peatonal Córdoba y Entre Ríos. La agresión quedó registrada por las cámaras del 911 y el sospechoso, de 53 años, tenía otras dos armas blancas en un bolso.
28/10/2026 | 10:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Policía secuestró un bolso tipo morral que contenía tres cuchillas.
Un hombre de 53 años fue detenido tras amenazar y provocar una lesión leve a un taxista de 42 años en pleno centro de Rosario. El episodio ocurrió este martes por la tarde en la esquina de peatonal Córdoba y Entre Ríos, y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del 911.
Según la información oficial, el incidente comenzó a las 16.28, cuando el pasajero subió a la parte trasera del taxi. A los pocos segundos, descendió del vehículo enojado y discutió con el conductor, que también había bajado del automóvil.
Durante el enfrentamiento, el agresor sacó un arma blanca de un bolso y amenazó al taxista, a quien le provocó una lesión leve en el mentón. La intervención de operadores del sistema de monitoreo y de efectivos de la Brigada Motorizada permitió localizar y reducir al sospechoso. Otros taxistas también intervinieron para evitar que la situación escalara.
El hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª y quedó a disposición de la investigación. En el procedimiento, la Policía secuestró un bolso tipo morral que contenía tres cuchillas.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 53 años fue detenido tras amenazar a un taxista.
¿Qué ocurrió? El hombre amenazó y provocó una lesión leve a un taxista.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este martes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar? En la esquina de peatonal Córdoba y Entre Ríos en Rosario.
¿Cómo fue detenido? Fue localizado y reducido por operadores del 911 y efectivos de la Brigada Motorizada.