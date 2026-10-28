Francia lanza el Premio Pascal para obras literarias con asistencia de inteligencia artificial

FOTO: EL Premio Pascal es el primero que reconoce el uso de la IA en la escritura.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) - Francia ha dado a conocer el lanzamiento del Premio Pascal, un galardón literario que busca reconocer obras creadas con la asistencia de inteligencia artificial (IA), en un contexto de creciente debate global sobre el uso de esta tecnología en la literatura y los límites de la autoría.

Esta iniciativa fue propuesta por los empresarios Philippe Rodriguez, Albin Serviant y Gilles Mentré, quienes tienen como objetivo abrir un espacio para discutir la colaboración entre escritores y herramientas digitales. El premio lleva el nombre del matemático y filósofo francés Blaise Pascal, conocido por ser un pionero en el desarrollo de dispositivos mecánicos de cálculo.

El premio está dirigido a cualquier persona que escriba en francés, sin importar su nacionalidad, lugar de residencia o experiencia literaria. No será necesario contar con el apoyo de una editorial para participar.

Los postulantes deberán enviar un manuscrito inédito de entre 10.000 y 50.000 palabras, junto con un informe técnico que explique cómo han utilizado la inteligencia artificial en su proceso de escritura. Se aceptarán herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y LLaMA.

Las obras también deben abordar alguna cuestión ética, social o ecológica que afecte a la humanidad, ofreciendo una perspectiva original sobre esos problemas.

El uso de la IA provoca controversias en el mundo editorial

La creación del Premio Pascal se produce en medio de una serie de escándalos que han sacudido el ámbito editorial. Uno de los casos más recientes involucró al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, cuya novela C'était ça ou mourir fue retirada de la competencia por el prestigioso Premio Goncourt debido a sospechas sobre el uso de inteligencia artificial. La editorial canadiense Les Éditions du Boréal decidió posteriormente romper su relación con el autor, quien ha rechazado las acusaciones.

Otra controversia tuvo como protagonista al escritor peruano David Silva Rojas, ganador del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por Donde el agua trabaja. Una investigación del diario español El País puso en duda la autoría de la obra, acusando su posible elaboración mediante inteligencia artificial, lo que el autor ha negado.

Ante estos antecedentes, los organizadores del nuevo certamen insisten en que los participantes declaren abiertamente qué herramientas utilizaron y de qué manera intervinieron en la creación de sus textos.

Convocatoria abierta

La convocatoria para el Premio Pascal comenzó el 20 de octubre y permanecerá abierta hasta finales de noviembre. Un jurado compuesto por especialistas del ámbito literario seleccionará diez finalistas y elegirá la obra ganadora, cuyo autor recibirá apoyo para su publicación.

Con este premio, se abre una nueva discusión en el ámbito editorial, donde la expansión de la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre la originalidad, los derechos de autor y el futuro de la creación literaria.