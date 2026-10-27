Asesinaron a tiros un hombre de 32 años en el noroeste de Rosario: hay tres detenidos

FOTO: Asesinaron a tiros un hombre de 32 años en el noroeste de Rosario: hay dos detenidos.

FOTO: Asesinaron a tiros un hombre de 32 años en Rosario: hay dos detenidos.

Un hombre de 32 años, identificado como Diego Maximiliano Flores, murió este martes 27 de octubre tras recibir disparos de arma de fuego en la zona de Juan B. Justo al 8500. Por el hecho, dos hombres de 26 y 28 años fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Más tarde, se informó una tercera detención, aún sin identidad confirmada.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se registró alrededor de las 15.30. Cuando el personal policial llegó al lugar, tomó conocimiento de que la víctima había sido trasladada en un vehículo particular al policlínico San Martín para recibir asistencia médica.

Sin embargo, una vez en el establecimiento sanitario, se informó que Flores había ingresado sin vida. Según el parte del procedimiento, presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y en el tórax.

Los primeros testimonios recabados en el lugar señalaron la existencia de un conflicto entre vecinos que se habría intensificado durante las últimas horas, con presuntas amenazas previas al desenlace fatal.

En el marco de la investigación, fueron aprehendidos Brian Alejandro P., de 26 años, y Claudio Ezequiel P., de 28. Hasta el momento, no se precisaron oficialmente las circunstancias en las que se produjeron los disparos ni el grado de participación que se les atribuye a los dos sospechosos.

La causa fue caratulada como homicidio y se aguarda el avance de las actuaciones judiciales para determinar cómo se desarrolló el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer la secuencia del hecho y las circunstancias que derivaron en la muerte de Flores.