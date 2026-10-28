FOTO: La Fiscalía de Salta apela la prisión domiciliaria de la madre de Thiago Altamirano

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Salta, Daniel Espilocín, ha presentado un recurso de apelación en contra de la prisión domiciliaria otorgada el 22 de octubre a Milagro Medina, la madre de Thiago Altamirano, quien falleció en junio de este año.

El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, decidió conceder la prisión domiciliaria a la madre del niño, quien tiene 19 años y está imputada provisionalmente por homicidio agravado por el vínculo. Además, se determinó la prisión preventiva por 30 días de su pareja, de 32 años, que está acusado de homicidio agravado por alevosía.

En su apelación, Espilocín criticó la justificación de la resolución y argumentó que el magistrado no proporcionó razones suficientes para sustituir la prisión preventiva de la mujer por una medida domiciliaria, ni limitó la prisión del hombre a 30 días. Esto fue destacado en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal también expresó que no se explicó cómo la prisión domiciliaria podría mitigar el riesgo de fuga, considerando la gravedad de los delitos y las penas asociadas.

Uno de los aspectos más controvertidos es la afirmación judicial que sugiere que la muerte del niño "podría obedecer a comportamientos culposos." Espilocín cuestionó que esta afirmación no especificara a cuál de los imputados se refería, ni identificara los elementos probatorios que la sustentaran.

La autopsia indicó que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria provocada, con lesiones en el labio y el cuello, respaldada por estudios de anatomía patológica. Además, análisis del Servicio de Biología Molecular encontraron material genético del padrastro en el cuerpo del niño.

En relación a la madre, Espilocín subrayó que durante la investigación se incorporaron nuevos elementos que deben ser considerados para su situación procesal. Estos incluyen conversaciones de su celular que evidencian que tenía conocimiento de un episodio anterior de violencia física ejercida por su pareja contra el niño, lo que le habría causado lesiones en el rostro.

El fiscal argumentó que estos elementos refuerzan la acusación sobre la conducta omisiva atribuida a la mujer, lo que es crucial para evaluar los riesgos procesales y justifica que debería volver a la cárcel.

En su argumentación, solicitó que se declare la nulidad de la resolución recurrida y que se imponga prisión preventiva a ambos imputados por cuatro meses.

La hipótesis fiscal sostiene que el hombre es responsable de la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le reprocha su conducta omisiva ante lo sucedido.

El trágico suceso ocurrió el 22 de junio, cuando la madre llevó al niño al hospital Papa Francisco y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde llegó sin signos vitales.