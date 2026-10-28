ACA obtiene la certificación internacional Welfair® de bienestar animal

La Asociación de Cooperativas Argentinas alcanzó la certificación Welfair para su operación de engorde bovino en el feedlot Los Aromos, ubicado en Cafferata, Santa Fe, con capacidad para 20.000 animales.

Para ACA, este avance permite respaldar con una evaluación externa sus prácticas de bienestar animal y aportar, así, información verificable a las cooperativas, los productores y los compradores de su producción bovina. La certificación se enmarca en el trabajo de la entidad para integrar el bienestar animal, la eficiencia productiva y la sostenibilidad en su actividad ganadera. Al mismo tiempo, responde a las exigencias de los mercados mundiales, que demandan cada vez mayores garantías sobre las condiciones en las que se producen los alimentos.

El feedlot Los Aromos está ubicado en Cafferata, provincia de Santa Fe. Fundado en 1989, cuenta con una capacidad instalada para 20.000 animales y una producción aproximada de 60.000 cabezas anuales. El establecimiento opera bajo un sistema de engorde a corral a cielo abierto y brinda servicios de hotelería ganadera, modalidad bajo la cual ACA desarrolla allí parte de su producción.

“Ser el primer feedlot de Argentina en alcanzar esta certificación tiene un valor especial. Demuestra que un estándar desarrollado en Europa puede cumplirse en un sistema productivo argentino, a cielo abierto y a escala comercial. No se trata de copiar un modelo, sino de demostrar con datos que nuestra forma de producir puede garantizar condiciones de bienestar animal”, destaca Juan Pablo Kalbermatter, gerente de Negocios Ganaderos de ACA.

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Un compromiso cooperativo con la producción ganadera

La obtención de la certificación Welfair® se enmarca en el trabajo que ACA desarrolla junto a las cooperativas para fortalecer su participación en la cadena de valor de la carne bovina. Su proyecto ganadero cooperativo integra el bienestar animal, la calidad de la carne, el cuidado del medio ambiente y la salud humana, junto con la búsqueda de eficiencia productiva y sostenibilidad.

A partir de la experiencia en Los Aromos, ACA busca extender progresivamente los conocimientos y las prácticas incorporadas durante el proceso de certificación a otros establecimientos y productores de la red cooperativa. El objetivo es promover estándares verificables de bienestar animal y fortalecer la competitividad y la diferenciación de su producción bovina.

Cabe mencionar que ACA, con más de 100 años de trayectoria cooperativista, es uno de los más importantes operadores del país en la comercialización de cereales y oleaginosas, al igual que en la fabricación y distribución de insumos agropecuarios.

En tanto Welfair® es una certificación independiente de bienestar animal homologada por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), de Cataluña, España, en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), del País Vasco, España. Se basa en los protocolos científicos europeos Welfare Quality y AWIN®, fruto de más de dos décadas de investigación.

Su metodología pone el foco en la observación directa de los animales para evaluar su bienestar a partir de cuatro principios fundamentales: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Para ello, analiza indicadores relacionados con el acceso al agua y al alimento, el confort, la movilidad, el estado sanitario y la interacción de los animales con su entorno y con las personas responsables de su cuidado.