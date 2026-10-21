Maquinaria agrícola: pérdida de impulso y el desafío de reconvertirse

El escenario quedó reflejado en el último Monitor Estadístico de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), elaborado junto a Economic Trends. El informe muestra que el impulso comercial de mitad de año no logró sostenerse y que las dificultades de rentabilidad del productor y del contratista siguen condicionando las decisiones de inversión.

En diálogo con El Campo Hoy, el presidente de AFAMAC, Gustavo Piccioni, evitó definir la situación como un parate, aunque reconoció que la actividad perdió fuerza después del movimiento registrado durante el segundo trimestre.

“No sé si llamarlo parate, pero el envión que tomamos por las líneas de financiamiento y por la oferta comercial que se da en Agroactiva, en este trimestre un poco perdió impulso”, explicó.

La consecuencia se observa en el balance acumulado. Entre enero y septiembre, la producción de maquinaria agrícola quedó un 2,6% por debajo del mismo período de 2025, mientras que la fabricación de agrocomponentes profundizó su deterioro, con una caída del 32,8%.

Una recuperación que no logró sostenerse

Los datos del tercer trimestre muestran la magnitud del retroceso. La producción de maquinaria agrícola disminuyó un 21,7% interanual, luego de haber registrado un incremento del 15,9% en el segundo trimestre. El cambio de tendencia refleja las dificultades para sostener el nivel de actividad una vez agotado el impulso comercial generado por las condiciones de financiamiento y las promociones vinculadas con las principales exposiciones del sector.

La situación de los agrocomponentes es todavía más delicada. Su producción cayó un 32,5% interanual entre julio y septiembre, profundizando la contracción del 27,1% que ya había registrado en el trimestre anterior.

La diferencia entre ambas actividades también se observa en la utilización de la capacidad instalada. En maquinaria agrícola, el indicador acumuló una baja interanual de 6,6 puntos porcentuales durante los primeros nueve meses del año, hasta ubicarse en el 65%. En agrocomponentes, descendió 4,4 puntos y quedó en el 56,8%.

En otras palabras, las fábricas trabajan por debajo de su potencial, en un contexto en el que la demanda no alcanza para sostener los niveles de producción.

Agrocomponentes: la reconversión que ya no puede esperar

Para Piccioni, el panorama de los fabricantes de agrocomponentes presenta un desafío adicional. A las dificultades habituales para acceder al financiamiento, la falta de previsibilidad y la menor rentabilidad del productor se suma la necesidad de revisar qué producen las empresas y cómo se adaptan a las nuevas demandas del mercado.

“Creo que la realidad de agrocomponentes es más compleja, más desafiante porque, a los factores de las variables tradicionales de financiamiento y previsibilidad y, sobre todo, rentabilidad del productor, hace falta una reconversión muy importante en el portfolio”, sostuvo el titular de AFAMAC.

La advertencia pone el foco en una transformación que va más allá de la coyuntura. Para una parte de la industria metalmecánica, recuperar los niveles de actividad no dependerá únicamente de que mejoren las ventas de maquinaria nueva. También será necesario adaptar la oferta de productos, revisar las líneas de fabricación y encontrar oportunidades comerciales que permitan responder a un mercado en evolución.

La contracción de los agrocomponentes, que acumulan una baja del 32,8% en las unidades producidas, evidencia la profundidad del problema. Se trata de un segmento que abastece a los fabricantes de maquinaria y que también depende de la dinámica general del mercado agroindustrial.

Menos facturación y cautela en las inversiones

La caída de la actividad tiene su correlato en los ingresos de las empresas. Medida en dólares al tipo de cambio oficial, la facturación del tercer trimestre retrocedió un 7,7% interanual en maquinaria agrícola y un 22,2% en agrocomponentes.

El balance acumulado de enero a septiembre muestra, además, una disminución del 15,6% en la facturación de maquinaria agrícola a precios constantes y del 29% en el segmento de agropartes.

En materia de empleo, los indicadores también reflejan el enfriamiento industrial. Durante los primeros nueve meses del año, la ocupación registró una variación interanual negativa del 2,2% en maquinaria agrícola y del 3,7% en agrocomponentes.

El Monitor de AFAMAC vincula esta evolución con la falta de continuidad de líneas de financiamiento competitivas durante la segunda mitad del año. Las herramientas disponibles en torno a Agroactiva habían favorecido las operaciones comerciales, pero su efecto perdió fuerza cuando no se sostuvieron condiciones similares en los meses posteriores.

A eso se suma la prudencia de productores y contratistas, que enfrentan una rentabilidad limitada y deben evaluar con mayor cuidado cualquier compromiso financiero de mediano y largo plazo.

La compra de maquinaria es una inversión de peso dentro de los establecimientos agropecuarios. Sin financiamiento adecuado y perspectivas de rentabilidad que permitan afrontar las cuotas, las decisiones de renovación o ampliación del parque de equipos tienden a postergarse, con impacto directo sobre toda la cadena industrial.

Los resultados del tercer trimestre dejan una señal clara para el entramado metalmecánico cordobés: el impulso comercial de las exposiciones puede reactivar temporalmente las operaciones, pero no alcanza por sí solo para consolidar una recuperación.

Federico Aguer