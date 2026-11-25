Savencia anunció la venta de su planta industrial de El Trébol, provincia de Santa Fe, especializada en la elaboración de queso tybo, tras alcanzar un acuerdo con Lácteos La Ramada, empresa dedicada a la producción de lácteos en la Pcia. de Santa Fe.

La operación permitirá dar continuidad a las actividades productivas de la planta y preservar los puestos de trabajo de los colaboradores, quienes continuarán desarrollando sus tareas en el establecimiento, bajo la nueva gestión. La planta concentrará su actividad en la fabricación de quesos como hasta hoy.

Desde que se comunicó la venta de la planta industrial de El Trébol, Savencia mantuvo un diálogo constante con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), y con autoridades del Gobierno municipal y provincial, quienes acompañaron el proceso y colaboraron activamente en las conversaciones con potenciales inversores. Este esfuerzo conjunto resultó clave para alcanzar un acuerdo que posibilita la continuidad de la planta y de su actividad productiva.

El acuerdo, cuya implementación está prevista a partir del 1 de diciembre de 2026, comprende la transferencia de los activos y las líneas de producción, que pasarán a formar parte de la estructura operativa de la nueva compañía.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Savencia de optimizar su estructura industrial y concentrar sus procesos productivos para fortalecer la eficiencia y la competitividad de sus operaciones.