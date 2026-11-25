AgriGlobaly la consultora MECATECH realizaron un ensayo de aplicación de cebos granulados con drones para caracterizar su distribución y capacidad operativa. Los resultados aportan información sobre una herramienta que puede ampliar las oportunidades de intervención: permite aplicar sin transitar el lote, ofrece una buena capacidad de trabajo con dosis bajas y constituye una opción para tratamientos sectorizados. Se trata de una alternativa complementaria a los equipos terrestres, cuya elección depende de las necesidades de cada lote.

La oportunidad de aplicación es uno de sus principales aportes. Las babosas y los bichos bolita pueden requerir intervenciones cuando la humedad del suelo dificulta el ingreso de maquinaria terrestre. En esas situaciones, el dron permite aplicar sin que un vehículo recorra la superficie tratada y evitar huellas, compactación localizada o posibles daños asociados al tránsito cuando este resulta inconveniente, especialmente con el cultivo ya implantado.

“Una de las principales ventajas es la oportunidad de aplicación. Muchas veces necesitamos intervenir en momentos en los que las condiciones de humedad del suelo dificultan el ingreso de equipos terrestres. El dron permite realizar el tratamiento sin necesidad de transitar el lote, ampliando las posibilidades de actuar en el momento adecuado”, explicó José Luis Velasco, R&D Manager de AgriGlobal.

La capacidad operativa es otro aspecto de interés. Como los cebos se utilizan en dosis relativamente bajas, de pocos kilogramos por hectárea, la carga disponible permite cubrir superficies importantes antes de requerir una recarga. En las condiciones específicas del ensayo, realizado con un DJI Agras T100 equipado con un esparcidor monodisco, se alcanzó una capacidad operativa de hasta 28,5 hectáreas por hora a una dosis de 3 kilos por hectárea.

“Otro aspecto interesante es que los cebos se utilizan en dosis relativamente bajas, de pocos kilogramos por hectárea. Esto hace que su distribución sea una aplicación especialmente adecuada para drones equipados con sistemas de dispersión de sólidos, ya que permite alcanzar una buena capacidad de trabajo con una autonomía operativa interesante”, agregó Velasco.

La tecnología también ofrece flexibilidad para realizar aplicaciones sectorizadas. Cuando el monitoreo identifica áreas con mayor presión de plagas y permite definir cuáles requieren tratamiento, los drones constituyen una de las herramientas disponibles para dirigir la aplicación a esos sitios y evitar intervenciones innecesarias en el resto del lote.

“Cuando el monitoreo permite identificar sectores con mayor presencia de plagas, podemos realizar tratamientos dirigidos a esas áreas, optimizando el uso del producto. Los drones representan una alternativa interesante para este tipo de aplicaciones, complementando las posibilidades que ya ofrecen los equipos terrestres. Lo importante es contar con distintas herramientas que nos permitan elegir la más conveniente según las condiciones y necesidades de cada lote”, destacó Velasco.

Calidad de aplicación: el equipo y el cebo también cuentan

Además de la capacidad operativa, el ensayo analizó el ancho de labor y la uniformidad de distribución. Se reportaron anchos de trabajo de entre 7 y 10 metros y coeficientes de variación de la distribución del 28 al 30%. Estos parámetros aportan información para evaluar cómo queda distribuido el producto sobre la superficie tratada y orientar los ajustes del equipo.

“En este tipo de aplicaciones, además de la capacidad operativa, es fundamental asegurar una buena distribución de los gránulos. La eficacia del tratamiento depende, entre otros factores, de que las plagas puedan encontrar el cebo, por lo que resulta importante ajustar y verificar correctamente los equipos de aplicación”, señaló Velasco.

Las características del cebo también condicionan la calidad de aplicación. Los gránulos deben contar con alta resistencia mecánica para evitar roturas durante la dispersión, un tamaño de partícula uniforme y una densidad aparente adecuada para favorecer su proyección y estabilidad durante la trayectoria en el aire.

“Las características físicas de los cebos Cibus favorecen su utilización con diferentes sistemas de distribución, incluidos los drones. En cualquier caso, es importante ajustar y verificar la calibración según el producto y el equipo utilizado, para lograr una distribución adecuada”, indicó Velasco.