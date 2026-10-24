Newell's visita a San Lorenzo con la clasificación a octavos en juego

Newell’s visitará este sábado a San Lorenzo desde las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Frank Kudelka buscará sumar para mantenerse entre los clasificados a los octavos de final. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina.

La Lepra llega tras vencer 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y acumula una sola derrota en sus últimos nueve partidos. Con 20 puntos, el conjunto rojinegro ocupa una posición de clasificación y necesita sostener sus resultados en la recta final de la fase regular.

San Lorenzo, por su parte, suma 17 unidades y atraviesa una buena racha: ganó sus últimos dos compromisos, ante Deportivo Riestra por 1-0 y frente a Estudiantes de La Plata por 2-1. El equipo de Rubén Darío Insua intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.

La probable formación de Newell’s sería con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Gómez Mattar, Luca Regiardo y Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. En San Lorenzo, la posible alineación es José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.