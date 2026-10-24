Ocho estudiantes cordobeses construyeron un auto eléctrico y competirán en el Desafío Eco YPF 2026

Ocho estudiantes de séptimo año del Instituto Técnico Renault, ubicado en barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, diseñaron y construyeron un auto eléctrico monoplaza para participar del Desafío Eco YPF 2026, una competencia nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país con el objetivo de desarrollar vehículos de emisión cero.

El proyecto es el resultado de meses de trabajo en equipo, aprendizaje y aplicación de conocimientos técnicos. Los alumnos se encargaron de fabricar el chasis, preparar la carrocería y ensamblar los distintos componentes mecánicos y eléctricos del vehículo, con el que buscarán representar a su institución frente a más de 150 colegios técnicos de la Argentina.

La competencia se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires. Para los estudiantes, el desafío representa una oportunidad de poner a prueba sus conocimientos, demostrar el trabajo realizado y compartir la experiencia con jóvenes de otras escuelas del país.

Paula Gerván, una de las ocho estudiantes que participaron del proyecto, en diálogo con Cadena 3 contó que el equipo retomó este año su participación en el Desafío Eco YPF después de tres años de ausencia.

«Estamos muy ansiosos, con muchas expectativas y, sobre todo, muy contentos y muy orgullosos del equipo que formamos y del auto que tenemos hoy en día», expresó.

El monoplaza funciona con un motor eléctrico de 48 voltios y 500 watts. Su estructura fue desarrollada íntegramente por los estudiantes, que combinaron distintos materiales para construir un vehículo liviano y eficiente.

«Es un chasis completamente armado por nosotros. Es todo de acero, con partes de aluminio y una carrocería de fibra de vidrio», explicó Paula.

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El trabajo incluyó tanto el armado general del auto como la preparación de sus componentes mecánicos y eléctricos. De esta manera, los alumnos pudieron aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

El grupo está integrado por siete estudiantes de mecánica y uno de programación, que se distribuyeron las tareas en distintas áreas para llevar adelante el desarrollo del vehículo.

Además de la construcción y el montaje, el proyecto requirió organización, planificación y coordinación para que cada componente funcionara de manera integrada.

La experiencia también permite a los jóvenes acercarse a desafíos propios del ámbito profesional, donde el diseño, la fabricación, la electrónica y la administración deben trabajar en conjunto para alcanzar un objetivo común.

La participación en el Desafío Eco YPF constituye, en ese sentido, una instancia de aprendizaje que trasciende el aula y pone a prueba la capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo y mejorar un producto a partir de la experiencia.

Los estudiantes llegarán a noviembre con expectativas y entusiasmo por mostrar el resultado de su trabajo frente a equipos de todo el país. Sin embargo, el objetivo no termina con la competencia: la intención es que el proyecto tenga continuidad en los próximos años.

"La idea del proyecto es que lo continúe la próxima promoción, siempre buscando mejorar la eficiencia y el rendimiento del auto", señaló Paula.

De esta manera, el vehículo podrá seguir evolucionando con el aporte de nuevas generaciones de estudiantes, que tendrán la posibilidad de incorporar mejoras y aprovechar el trabajo realizado por sus compañeros.

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Cómo apoyar al equipo cordobés

Además de la competencia en pista, el público puede acompañar a los participantes a través de las instancias de votación previstas por la organización.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto y apoyar a los alumnos del Instituto Técnico Renault pueden buscar las redes sociales del Desafío Eco YPF 2026, donde se difunden las novedades de la competencia y las modalidades de participación del público.

Con un auto desarrollado desde cero y el compromiso de sus ocho integrantes, los estudiantes de barrio Santa Isabel se preparan para representar a Córdoba en una experiencia que combina educación técnica, innovación y movilidad eléctrica.

Informe de Lucía González.