Villa María: dos detenidos por el robo de $12 millones a una inmobiliaria

FOTO: Dos detenidos por el robo de $12 millones a una inmobiliaria en Villa María.

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos e imputados por el robo a una inmobiliaria de Villa María, cuya propietaria denunció la sustracción de una caja de seguridad con aproximadamente $12 millones, un celular y un televisor. Durante los procedimientos, la Policía secuestró $9 millones en efectivo y un revólver calibre .32 con municiones, según informó la Fiscalía interviniente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de octubre en Inmogroup Bienes Raíces, ubicada en Sabatini 539. La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple de Tercer Turno, René Emilio Bosio, con intervención de la Secretaría N.º 6, encabezada por María Soledad Pepino.

Alrededor de las 4, efectivos de la Patrulla Preventiva que recorrían calle Sabatini, cerca de la intersección con Salta, fueron interceptados por una mujer que les advirtió que se había activado la alarma de su comercio.

Los policías se trasladaron al establecimiento e ingresaron con autorización de la propietaria. En el interior constataron signos compatibles con un ingreso ilegítimo.

La damnificada denunció que habían sustraído un teléfono Samsung Z Flip rosa, un televisor LG de 42 pulgadas y una caja de seguridad negra, con tablero digital y llaves, que contenía el dinero.

Bajo las directivas de la Fiscalía, personal de Policía Científica relevó la escena y buscó indicios. En paralelo, la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó tareas para reconstruir el episodio y establecer las posibles vías de ingreso y salida de los autores.

Según la información judicial, el análisis de las cámaras de la inmobiliaria y de registros particulares, policiales y municipales permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del robo, así como sus posibles recorridos de aproximación y fuga.

Los investigadores compararon las imágenes con fotografías y registros de investigaciones anteriores y de fuentes abiertas, incluidas redes sociales. A partir de esas tareas y de otros elementos incorporados a la causa, identificaron a Bruno Tiago Ezequiel y Lautaro Tomás Navarrete como presuntos participantes.

Bosio dispuso la imputación de ambos como supuestos coautores del delito de robo, previsto en el artículo 164 del Código Penal, y ordenó sus detenciones y allanamientos en domicilios de Villa María y Villa Nueva.

Durante los procedimientos para detenerlos, los efectivos constataron que tenían en su poder $9 millones y el revólver con municiones. Además, en el marco de los operativos se secuestraron prendas de vestir, 600 dólares presuntamente falsos, un Volkswagen Gol y una motocicleta.

Otras dos personas, identificadas como Tobías David Vilchez, de 19 años, y Gabriel Barrera, de 18, fueron aprehendidas por presuntamente entorpecer la labor policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía. La investigación continúa para esclarecer el episodio, determinar si participaron otras personas y profundizar el análisis de las pruebas reunidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-