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Detuvieron a un hombre de 64 años en Monte Cristo por una presunta estafa millonaria

La Policía trabajó junto a investigadores de Santa Fe. En los allanamientos secuestraron una notebook, un celular y documentación vinculada con la causa.

24/10/2026 | 08:22Redacción Cadena 3

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Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

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Un hombre de 64 años fue detenido este viernes por la tarde durante una serie de allanamientos en la zona rural de Monte Cristo, en el marco de una investigación por una presunta estafa millonaria, según informó la Policía de Córdoba.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Patrulla Rural Noreste y se realizaron como parte de una pesquisa conjunta entre la División Investigaciones de esa fuerza y la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe.

Durante los operativos, los agentes secuestraron una notebook, un teléfono celular y documentación que podría resultar relevante para el avance de la causa.

El hombre fue detenido como supuesto autor del delito de estafa. Tanto él como los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

El parte policial no precisó el monto de la presunta maniobra ni brindó detalles sobre su modalidad.

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/Fin Código Embebido/

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Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 64 años.

¿Cuándo ocurrió la detención? El viernes por la tarde.

¿Dónde se realizó la detención? En la zona rural de Monte Cristo.

¿Cómo se llevó a cabo la detención? Durante allanamientos realizados por la Patrulla Rural Noreste.

¿Por qué fue detenido? Por ser el supuesto autor de una estafa millonaria.

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