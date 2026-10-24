Marc Márquez se consagra en Australia y se posiciona como líder del campeonato de MotoGP

FOTO: Márquez y un triunfo clave en su búsqueda del título.

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El español Marc Márquez (Ducati) logró un triunfo fundamental en la carrera sprint del Gran Premio de Australia de MotoGP, convirtiéndose así en el nuevo líder del campeonato.

El podio fue completado por su hermano, el también español Álex Márquez, y el italiano Fabio di Giannantonio, ambos de Ducati.

Márquez partió desde la pole position e impuso su ritmo desde el comienzo, asegurando el triunfo en el Circuito de Philip Island y sumando su decimoquinta victoria de la temporada, considerando tanto las carreras sprint como las principales.

No obstante, la gran noticia del día estuvo relacionada con el español Jorge Martín (Aprilia), quien llegó a esta fecha como líder del campeonato. Martín, que se consagró campeón de MotoGP en 2024, mantenía una intensa lucha con Márquez por la primera posición. Sin embargo, en la octava vuelta de las 13, sufrió una caída severa y fue retirado en camilla por el equipo médico.

Posteriormente, Aprilia emitió un comunicado informando que Martín se perderá la carrera del domingo debido a una fractura del radio, uno de los dos huesos del antebrazo, y que también podría haber afectado su cúbito.

Con esta situación, Márquez tiene una oportunidad significativa de acercarse al título, ya que si gana la carrera del domingo, podría ampliar su ventaja a 35 puntos sobre su escolta, Martín, con solo 4 fechas restantes (148 puntos en disputa).

La actividad en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 proseguirá con la carrera principal, que está programada para las 00:00 de este domingo.