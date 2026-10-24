Rosario intensifica la limpieza de sumideros por El Niño: "Trae mucha agua en corto tiempo"

El municipio de Rosario reforzó los trabajos de mantenimiento de canales, sumideros y drenajes ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede provocar lluvias intensas en períodos cortos. Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que las tareas comenzaron hace varios meses y que se incrementaron los operativos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

“Más de 20 kilómetros de canales se han trabajado”, precisó el funcionario. También indicó que se limpiaron cerca de 13.500 sumideros y alrededor de 125.000 metros de zanjas y drenajes a cielo abierto. Según detalló, la Provincia intervino en grandes canales, como los de Ibarlucea y Salvat, mientras que el municipio avanzó en distintos barrios de la ciudad.

Marelli señaló que los trabajos habituales se reforzaron con más equipamiento y cuadrillas para avanzar en los sectores pendientes y repasar los lugares donde sea necesario. “El trabajo especial ya se está haciendo”, afirmó, y agregó que se mantienen reuniones operativas con otros actores vinculados al mantenimiento de los desagües, entre ellos Aguas Santafesinas.

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??? ROSARIO REFUERZA LA LIMPIEZA DE DESAGÜES ANTE EL NIÑO: “TRAE MUCHA AGUA EN CORTO TIEMPO” La Municipalidad de Rosario intensificó los trabajos de limpieza de canales, sumideros y zanjas para mejorar el escurrimiento del agua ante la posibilidad de lluvias intensas. https://t.co/VlVh3YfgRf — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Sobre la preparación de Rosario frente a las lluvias, el funcionario advirtió que la cantidad de agua que puede caer en poco tiempo representa una dificultad. “El Niño trae mucha agua en corto tiempo, en eso puede generar anegamientos localizados puntuales”, sostuvo. También mencionó que el caudal del río Paraná puede influir en la descarga de arroyos y canales, por lo que esa variable se monitorea de manera periódica.

El secretario remarcó que el mantenimiento de la infraestructura debe acompañarse con el compromiso de los vecinos para evitar obstrucciones. Contó que durante las tareas encontraron residuos voluminosos que impedían el paso del agua, como baldes y pelotas de fútbol que habían quedado en conductos de drenaje. “Lo que alguien desecha en la calle, a algún lado va a parar”, advirtió.

En ese sentido, pidió respetar los horarios de recolección y evitar dejar residuos en la vía pública durante mucho tiempo. El horario general solicitado para sacar la basura es de 19 a 21, aunque recomendó hacerlo lo más cerca posible del paso del camión. Además, recordó que la Municipalidad cuenta con un servicio gratuito para retirar residuos voluminosos y que los vecinos pueden consultar las modalidades de recolección en Rosario.gob.ar.

Para realizar reclamos por problemas de higiene urbana, limpieza o mantenimiento, Marelli mencionó los canales digitales de la Municipalidad y el Munibot, disponible por WhatsApp en el 341 544-0147. Sin embargo, aclaró que ante una emergencia vinculada con tormentas o anegamientos se debe llamar al 103, el número de Protección Civil que funciona las 24 horas, todos los días del año.

Por último, el funcionario reconoció que todavía quedan sectores por atender y aseguró que los operativos continuarán durante los próximos meses. “Para todo lo demás estamos trabajando para tener las mejores condiciones”, expresó, y reiteró que la prevención requiere tanto las tareas del municipio como la colaboración de los ciudadanos para mantener limpios los desagües y evitar que los residuos terminen obstruyendo el sistema pluvial.

Entrevista de Jonatan Raimundo.