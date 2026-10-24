San Lorenzo y Newell's se enfrentan en un crucial partido del Torneo Clausura

San Lorenzo recibirá este sábado a Newell's, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido decisivo para acceder a los playoffs.

El encuentro está programado para las 19:15 y se disputará en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro". La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina, con Sebastián Bresba a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este partido con grandes expectativas, ya que ha ganado sus últimos dos encuentros (1-0 ante Deportivo Riestra y 2-1 contra Estudiantes de La Plata), acumulando un total de 17 puntos, lo que lo posiciona noveno en la Zona A y muy cerca de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Estas victorias han revitalizado al director técnico Rubén Darío Insua, quien había enfrentado críticas al inicio de su gestión en el club.

Por otro lado, Newell's ha logrado estabilizar su desempeño tras un inicio de año complicado, donde finalizó decimocuarto en la Zona A del Torneo Apertura con solo 15 puntos. Actualmente, el equipo, dirigido por Frank Kudelka, ocupa el sexto lugar en la Zona A con 20 puntos, y una victoria en el "Nuevo Gasómetro" lo acercaría considerablemente a la clasificación a los playoffs.

Las formaciones de ambos equipos están prácticamente definidas para el encuentro, que promete ser emocionante y decisivo para ambos conjuntos.