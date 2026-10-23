Margarita Stolbizer cuestionó la demora judicial y apuntó al circuito del dinero en el kirchnerismo

La exdiputada nacional Margarita Stolbizer analizó el avance de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción vinculados a los gobiernos kirchneristas y cuestionó los tiempos de la Justicia para esclarecer las causas.

En diálogo con Cadena 3, repasó las maniobras que denunció en sus libros Yo acuso y Ella miente, y puso el foco en el presunto circuito de fondos entre empresarios beneficiados por el Estado y sociedades vinculadas a la familia Kirchner.

Stolbizer sostuvo que las investigaciones judiciales permitieron reconstruir mecanismos que, según las acusaciones, habrían servido para disimular el origen de fondos presuntamente ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, alquileres y transferencias entre empresas.

La dirigente señaló que el funcionamiento de ese entramado debe analizarse a partir de las distintas causas judiciales y de las pruebas incorporadas en cada expediente.

Stolbizer explicó que, según su interpretación de las investigaciones, las relaciones comerciales entre empresarios y la familia Kirchner incluían operaciones con hoteles e inmuebles que habrían permitido dar apariencia de legalidad a fondos de origen presuntamente ilícito.

En ese esquema mencionó a Lázaro Báez, cuyos negocios recibieron importantes contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, y a las sociedades Hotesur y Los Sauces, vinculadas a la familia de la expresidenta.

También hizo referencia a Cristóbal López y Fabián De Sousa, y a los beneficios económicos que, según las investigaciones, habrían obtenido sus empresas durante ese período.

La exlegisladora sostuvo que las operaciones no se limitaban a la transferencia directa de dinero, sino que incluían construcciones, cesiones de terrenos y contratos de alquiler. Según su planteo, esas transacciones deben examinarse en conjunto para comprender cómo se habría desarrollado el circuito económico investigado.

Las responsabilidades penales correspondientes, no obstante, deben establecerse a partir de las pruebas y las resoluciones de la Justicia en cada causa.

Durante la conversación, Stolbizer también cuestionó el funcionamiento de organismos estatales que debían controlar las operaciones financieras y tributarias, entre ellos la entonces AFIP, el Banco Central y otras dependencias públicas.

Según afirmó, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo funcionarios que, a su entender, no investigaron adecuadamente determinadas operaciones vinculadas con empresarios cercanos al poder.

En ese sentido, recordó sus denuncias relacionadas con otros casos de presunta corrupción y planteó que la falta de controles efectivos habría facilitado el desarrollo de las maniobras investigadas.

Sus declaraciones se inscriben en una discusión más amplia sobre los mecanismos de supervisión estatal y las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron a su cargo el control de las operaciones económicas.

Stolbizer cuestionó el tiempo que llevan algunas de las investigaciones y recordó que presentó denuncias relacionadas con Hotesur en 2014.

A su criterio, las causas de corrupción en Argentina suelen avanzar de manera desigual según el contexto político y las relaciones de poder. Para respaldar su planteo, mencionó antecedentes de procesos judiciales que, según sostuvo, sufrieron demoras o decisiones controvertidas.

La exdiputada consideró que el inicio de nuevas instancias judiciales representa un avance, aunque remarcó que la apertura de un juicio no equivale a una condena y que resulta fundamental que los procesos lleguen a una resolución.

También destacó la importancia que podrían tener los testimonios de personas que participaron en las operaciones investigadas. Entre ellos mencionó al contador Víctor Manzanares, a quien consideró una figura relevante para reconstruir el funcionamiento de las sociedades y los movimientos de dinero.

Otro de los puntos centrales fue la posibilidad de recuperar activos vinculados con hechos de corrupción y destinarlos a políticas públicas.

Consultada sobre los bienes decomisados, Stolbizer reconoció que los procedimientos para su administración, liquidación y recuperación suelen ser lentos. Sin embargo, sostuvo que la sociedad debe poder beneficiarse de los recursos recuperados cuando exista una resolución judicial que lo permita.

En ese marco, recordó un proyecto denominado Bien Restituido, impulsado junto con legisladores de distintos bloques, que propone facilitar la reutilización social de bienes provenientes de delitos.

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La iniciativa apunta a que esos activos puedan destinarse a fines de interés público, como escuelas, hospitales y otros servicios para la comunidad, mediante mecanismos de administración independientes.

Para Stolbizer, la recuperación del dinero y de los bienes constituye una parte fundamental de la respuesta institucional frente a la corrupción. En ese sentido, afirmó que su principal preocupación no pasa solamente por las penas de prisión, sino también por el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de las condenas correspondientes y la restitución de los recursos sustraídos.

Sobre el final de la entrevista, la exdiputada explicó cómo llegó a la cifra de 2.000 millones de dólares que aparece en la tapa de su libro Ella miente.

Según precisó, el monto surgió de sumar cifras de embargos establecidos por jueces en distintas causas judiciales. Stolbizer aclaró que no se trató de una estimación personal sin respaldo, sino de una recopilación de valores consignados en los expedientes.

La dirigente sostuvo que esa cifra debe entenderse en el contexto de las investigaciones consideradas al momento de escribir el libro y señaló que su actualización requeriría un análisis específico.

La entrevista volvió a poner en discusión el alcance económico de las causas de corrupción, los mecanismos de control estatal y la capacidad del sistema judicial para determinar responsabilidades y recuperar activos. Para Stolbizer, el desafío central es que las investigaciones concluyan, se establezcan las responsabilidades que correspondan y los bienes recuperados puedan volver a la sociedad.

Entrevista de "Informados al Regreso"