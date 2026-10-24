"No Tengo con Quién", la comunidad que conecta a solteros a través de fiestas, deportes y aventuras

¿El pádel es el nuevo Tinder? ¿Y el trekking, el gimnasio o una salida grupal? Cada vez más personas encuentran en las actividades compartidas una oportunidad para conocer gente, hacer amigos y, por qué no, encontrar pareja.

En Córdoba, una iniciativa apuesta por esa idea: generar encuentros reales para quienes tienen ganas de hacer algo, pero no siempre encuentran con quién.

Detrás de la propuesta está Chulita, una cordobesa e ingeniera agrónoma que convirtió una necesidad personal en una comunidad que crece en las redes sociales. Bajo el nombre NTQ, por "No Tengo con Quién", organiza experiencias para distintos públicos e intereses: desde fiestas para solteros hasta partidos de pádel, caminatas de trekking, bingos y hasta propuestas tan particulares como tirarse en paracaídas.

"Esto empezó como un juego. Mi título universitario es de ingeniera agrónoma y empecé a subir contenido a las redes, más que nada por una necesidad personal. Mis amigas están casadas, ¿qué puedo hacer?", contó durante una entrevista radial.

A partir de esa pregunta, comenzó a imaginar alternativas para quienes quieren salir, viajar o probar actividades nuevas, pero no tienen compañía. La idea fue tomando forma hasta convertirse en una comunidad que hoy promociona encuentros en Córdoba, Rosario y Buenos Aires a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La propuesta no se limita a las fiestas nocturnas. Aunque los encuentros para solteros ya habían despertado interés, Chulita decidió ampliar las opciones y sumar actividades diurnas para quienes prefieren otros espacios de socialización.

Así surgieron los encuentros de pádel y trekking, entre otras experiencias que permiten compartir una actividad sin la presión de tener que salir a buscar pareja. En el caso del pádel, la convocatoria apunta a personas que quieran jugar, conocer a otros participantes y, eventualmente, continuar el encuentro con una comida o una charla.

«Hay gente a la que no le gusta salir a la noche y digo: bueno, a ver qué cosas de día podemos llegar a hacer», explicó.

La propuesta parte de una premisa sencilla: cualquier espacio puede convertirse en una oportunidad para conocer gente. La clave está en reunir a personas que tengan intereses en común y que, por distintas razones, no encuentran con quién compartirlos.

«En un momento se me había ocurrido empezar a juntar por intereses. Por ejemplo, esto: no me animo a hacer tal actividad, no tengo con quién, y unirlos. Es un poco así como comenzó No Tengo con Quién», relató.

La iniciativa también busca responder a una situación frecuente entre adultos que atraviesan cambios en su vida personal. Después de una separación, especialmente tras muchos años de pareja, volver a construir un círculo social puede convertirse en un desafío. Hay quienes tienen hijos, quienes dejaron de salir de noche o quienes simplemente ya no encuentran en su entorno habitual personas con intereses similares.

En ese contexto, las actividades grupales ofrecen una alternativa para conocer gente sin depender exclusivamente de los boliches o las aplicaciones de citas.

La comunidad reúne a personas con distintas expectativas: algunas buscan amistades, otras quieren compartir una experiencia nueva y otras están abiertas a encontrar pareja. No hay una única forma de participar ni un resultado garantizado; el punto de partida es tener ganas de hacer algo y encontrar compañía para hacerlo.

Según contó Chulita, incluso hay historias de parejas que comenzaron en estos encuentros. Una de ellas, relató, se conoció jugando al pádel en octubre y se casó en enero.

Aunque la propuesta pone el acento en los encuentros presenciales, Chulita no reniega de las aplicaciones tradicionales. Por el contrario, reconoció que Tinder también formó parte de sus propias experiencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diferencia está en ampliar las posibilidades: en lugar de comenzar con un perfil y una conversación virtual, quienes participan de NTQ pueden conocerse mientras comparten un partido, una caminata o una salida grupal.

Más que reemplazar a las aplicaciones, la iniciativa propone sumar espacios de encuentro en un momento en el que muchas personas buscan nuevas formas de vincularse.

Para conocer las próximas actividades, la comunidad publica sus convocatorias en las cuentas de Instagram y TikTok de NTQ (No Tengo con Quién).

La idea, en definitiva, es tan simple como cercana: no hace falta tener pareja ni un grupo de amigos disponible para animarse a hacer algo distinto. A veces, alcanza con encontrar a otros que estén en la misma situación y dar el primer paso.

Informe de Lucía González.